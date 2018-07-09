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12 yaşındaki yeğenine tecavüz etti! Utanç mektubu

12 yaşındaki yeğenine tecavüz etti! Utanç mektubu

Kars’ta kan donduran bir olay yaşandı. Bir imam hatip ortaokulunun koridorunda öğrencilerin bulup öğretmenlerine verdiği not, korkunç bir istismarı ortaya çıkardı. “İnşallah hamile kalmam. Kalırsam ailem öldürür” denilen not 12 yaşındaki bir kız öğrenciye ait çıktı. Küçük kız amcası ile birlikte 6 kişinin istismarına uğradığını anlattı. Öz yeğenini 4 yıldır istismar eden amca tutuklandı. Amca 15 yaşındaki ablayı da istismar etmiş.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 07:52 - Güncelleme: 09-07-2018 07:52

Kars’ta bir İmam Hatip Ortaokulu’nun öğrencileri, 2 Ocak’ta koridorda üzerine not yazılmış bir defter yaprağı buldu. “Niye bana herkes kötü davranıyor” diye başlayan notu kaleme alan kişi kirlendiğini, altı kişinin tecavüzüne uğradığını, büyüyünce evlenemeyeceğini ve “İnşallah hamile kalmam. Kalırsam ailem tarafından öldürülürüm. Ölmek istiyorum” diye yazıyordu.

'AİLE İÇİNDE TACİZ EDİLİYORUM'... Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, öğrencilerin öğretmenlerine verdiği notun 12 yaşındaki S.’ye ait olduğu anlaşıldı. Öğretmenlerinin çağırıp, “Sen mi yazdın” diye sorduğu S., “Aile içinde taciz ediliyorum. Annemin bilgisi yok. Bu durumu anneme söyleyemem. Kimseyle paylaşamıyorum. Duyulmasından korkuyorum. Canım tehdit altında” dedi. Okul yönetimi derhal Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ve savcılığı bilgilendirdi.

AMCA VEDAT 4 YIL ÖNCE ASKER DÖNÜŞÜ TECAVÜZ ETTİ... Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan S., kendisini istismar eden altı kişiden birinin amcası Vedat olduğunu söyledi. Amcasının ilk olarak ilkokul dördüncü sınıfa giderken kendisine dokunduğunu anlatan S., “Amcam askerden gelmişti. Top almam için para vermişti. Top alıp ahıra giderken peşimden geldi. Bana tecavüzde bulundu” dedi. İstismarın bugüne kadar sürdüğünü söyleyen S., çok kez istismara uğradığını belirtti. S. diğer beş kişinin de aynı okulda okuyan çocuklar olduğunu belirtti. Köylüsü olan bu çocukların kömürlükte ve koyunları otlatırken, kendisine dokunduklarını anlatan S., eylemlerin bir kez yaşandığını söyledi.

İĞRENÇ AMCADAN İĞRENÇ İTİRAF... İfadeler üzerine gözaltına alınan 28 yaşındaki amca Vedat, suçlamayı kabul etti ve istismarı şu iğrenç kelimelerle anlattı: “Dört, beş yıl kadar önce askerden döndükten sonra evimizde S. yanıma geldi. Uzun süredir askerde olmam nedeniyle cinsel arzularım vardı. Bir an gözüme hoş geldi. Cinsel ilişkiye girmedim. S. evimize gelip gittiği sırada bu eylemleri zaman zaman yaptım. Kendisi izin veriyordu.

AMCA DA DİĞER 5 ÇOCUK DA YARGILANIYOR... Nişanlı olduğunu belirten amca, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 6 Ocak’ta tutuklandı. Hakkında dava açılan Vedat, bu hafta Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. S.’yi istismar eden çocuklar da yargılanacak.

ABLASINI DA İSTİSMAR ETMİŞ... S.’nin 15 yaşındaki ablası G.’nin de amca tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Abla, sosyal hizmet uzmanlarına verdiği ifadesinde, “Amcam para vererek, çeşitli yerlerime dokunuyordu” dedi. Ancak G., savcılıktaki ifadelerini değiştirdi. Sosyal hizmet uzmanı, ilk ifadesinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

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