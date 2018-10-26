12 yaşındaki Tatar kızı, 'Doktor Civanım' şarkısıyla herkesi büyüledi

12 yaşındaki Tatar kızı, Ukrayna'da yayınlanan The Voice adlı ses yarışmasına katıldı. Yarışmada 'Doktor Civanım' şarkısını söyleyen kı çocuğu, performansıyla başta jüri üyeleri olmak üzere tüm seyirciyle hayran bıraktı.

Kırım'ın İslâmterek (Kirovskiy) kasabasından Ukrayna'nın 1+1 kanalında düzenlenen The Voice yarışmasına katılan 12 yaşındaki Aliye Bekirova, 'Doktor Civanım' performansıyla başta jüri üyeleri olmak üzere herkesi etkiledi. Sesiyle jüri üyelerini duygulandıran kız çocuğu, seçtiği takım kaptanı tarafından kucaklanarak karşılandı.