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12 yaşındaki kıza 7 köpek birden saldırdı

12 yaşındaki kıza 7 köpek birden saldırdı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, parkta oynadığı sırada başıboş 7 köpeğin saldırması sonucu yere düşüp, sürüklenen Merve Ekici'nin (12) kolu kırıldı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 15:13 - Güncelleme: 31-07-2018 15:13

Çevredekilerin kurtardığı Merve'nin vücudunun çeşitli yerlerinde de köpeklerin ısırması nedeniyle yaralar oluştu. 

Olay, ilçeye bağlı Ulukapı Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Arkadaşlarıyla parkta oynayan Merve Ekici'ye, sahipsiz 7 köpek saldırdı. Köpeklerden birinin paçasından tutması sonucu yere düşüp, sürüklenen Merve, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yakınları tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merve'nin sağ kolunda kırıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde köpeklerin ısırması nedeniyle yaralar oluştuğu belirlendi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Merve Ekici, ''Parkta arkadaşlarımla oynuyorduk. Bir anda 7  köpek üzerime saldırdı. Biri paçamdan yakalayarak, beni yere düşürdü ve sürüklemeye başladı. O anda diğerleri de üzerime saldırdı. Etrafta bulunan insanlar gelip, kurtarmasalardı daha büyük yaralanabilirdim. Biz parkta, sokakta korkmadan oynamak istiyoruz'' diye konuştu. 

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Temmuz 2018 15:32 Nerde Hayvan hakları savunucuları. Nasıl korkmuşdur çocuk. Benide kovalamıştı bir köpek, korkudan dizlerimin bağı çözülmüştü. Geceleri uykumdan uyanıp ağlama nöbeti geçirmiştim. Ya belediye düzgün bakımlarını yapsın ya da sahip çıkan hayvan severler iyi sahip çıksın.

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