12 yaşındaki çocuğun penisinden çıktı! Tam 26 tane

Doğu Çin'in Hubei bölgesinde 12 yaşındaki bir erkek çocuğun penisinde tam 26 mıknatıs topu çıkartıldı. Acı ve kanama ile doktora gelen çocuğun penisine mıknatıs toplarının nasıl girdiğini duyun doktorlar ise şok oldular. Mıknatıs toplarını penisinden 2 saatlik ameliyat sonrasında çıkartıldı. Toplar ise çocuğun penisine bakın nasıl girmiş.

Çin'in Hubei bölgesinde akıllara durgunluk verecek tıbbi bir vaka yaşandı. 12 yaşındaki bir erkek çocuğun penisine 26 adet manyetik metal top sokulduğu saptandı.

Mıknatıs topları penisine girdikten sonra acı ve kanama geçirmeye başlayan çocuk hemen doktora götürüldü.

13 Ocak'ta ağrı ve idrara çıkamama şikayetiyle doktora götürülen küçük çocuğa çekilen röntgende ortaya çıkan manzara ise korkunçtu.

Doktorlar çocuğun penisinde içeri sokulmuş 39 adet manyetik metal topçuk saptadı.

 

  • Dünya 04 Şubat 2019 12:41
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