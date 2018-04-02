12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olayda R.Ş., erkek çocuğu, ders çalıştırma bahanesi ile evine çağırmıştı. Burada 12 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.Ş. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre R.Ş., erkek çocuğu, ders çalıştırma bahanesi ile evine çağırdı. Burada çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen R.Ş., ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. R.Ş., dün akşam çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.