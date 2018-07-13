12 Temmuz 2018 reyting sonuçları Meleklerin Aşkı mı Fox TV Ana Haber mi

12 Temmuz 2018 Perşembe günü reyting sonuçları ne oldu? 12 Temmuz 2018 Perşembe reytinglerinde kim galip geldi? Fox Tv Meleklerin Aşkı mı Fox Tv Ana Haber Bülteni mi? İşte 12 Temmuz 2018 Perşembe reyting sonuçları...

12 Temmuz 2018 reyting sonuçları Meleklerin Aşkı mı Fox TV Ana Haber mi

Kanal D ekranlarında, Emre Karayel'in sunumuyla yayınlanan Çarkıfelek, gecenin alternatif seçeneklerinden biri. Show Tv ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Meleklerin Aşkı, gecenin en iddialı yapımlarından biri. Fox Tv Ana Haber Bülteni, hala reyting sonuçlarında zirveyi zorlamaya devam ediyor. 12 Temmuz 2018 Perşembe, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 12 Temmuz 2018 Perşembe akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 12 Temmuz 2018 Perşembe reyting sonuçları...

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12 Temmuz 2018 reyting sonuçları Meleklerin Aşkı mı Fox TV Ana Haber mi

12 Temmuz 2018 Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 16.19 share ile 2. bölümüyle ekrana gelen SHOW TV'nin yeni dizisi Meleklerin Aşkı zirveyi kaptı. Peki diğar kanallar ve yapımları ne yaptı? Hadi gelin gecenin diğer sonuçlarına birlikte göz atalım.

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12 Temmuz 2018 reyting sonuçları Meleklerin Aşkı mı Fox TV Ana Haber mi

AB VE ABC SONUÇLARI; Total'de İkinci sırada 15.04 share ile FOX Ana Haber yer alırken, üçüncü sırada ise 13.75 share ile SHOW Ana Haber yer aldı. AB grubunda da 14.08 share ile Meleklerin Aşkı zirvede yer aldı. İkinci sırada 18.19 share ile FOX Ana Haber yer alırken, üçüncü sırada ise TV8 'de ekrana gelen Kara Bela (T.S.) yer aldı.

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12 Temmuz 2018 reyting sonuçları Meleklerin Aşkı mı Fox TV Ana Haber mi

Meleklerin Aşkı 14.93 share ile ABC grubunda da zirvenin sahibi oldu. İkinci sırada 16,64 share ile FOX Ana Haber yer alırken, üçüncü sırada ise 12.85 share ile SHOW Ana Haber yer aldı.

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