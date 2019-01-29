12 saatte pişiyor sabahın 4'ünde sıraya giriyorlar

ŞANLIURFA'nın yöresel lezzetlerinden tirit, soğuk kış günlerinde kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Şanlıurfalılar dışında il dışından gelen misafirler de bu lezzeti yemeden gitmiyor

12 saatte pişiyor sabahın 4'ünde sıraya giriyorlar

Türkiye'nin zengin yemek kültürüyle öne çıkan ve lezzetleriyle adından söz ettiren Şanlıurfa'nın yöresel lezzeti tirit, özellikle soğuk kış günlerinde kahvaltının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Hazreti İbrahim'in yaşadığı yer olarak rivayet edilen, "Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen Şanlıurfa'da tirit yemeği, özellikle sabah namazından sonra servis edilmeye başlanıyor, öğleden önce ise tükenmiş oluyor.

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12 saatte pişiyor sabahın 4'ünde sıraya giriyorlar

KUZU ETİ 12 SAATTE PİŞİYOR: Yaklaşık 12 saat ateşte pişen kuzu eti, kemik suyu, lavaş ekmek ve tercihe göre yoğurt ile sarımsak ilave edilerek tüketilen bu lezzet, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünüldüğü için ilgi görüyor.

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12 saatte pişiyor sabahın 4'ünde sıraya giriyorlar

Tirit ustalarından Mehmet Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada tirit yemeğinin çok lezzetli ancak yapımının zahmetli olduğunu dile getirdi. Tirit yapımına akşamdan önce başladıklarını ve saatlerce sürdüğünü, sabah 05.00'te de yemeğin servise hazır olduğunu ifade eden Duran, şunları anlattı:

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12 saatte pişiyor sabahın 4'ünde sıraya giriyorlar

"Eti kemikle birlikte bir gün önceden yaklaşık 12 saat kaynatıyoruz. Sabah 04.30'da gelip eti, kemiği ve suyunu ayırıyoruz. Eti doğradıktan sonra, doğranmış ekmeğin üzerine koyup sonra üzerine suyunu ilave ediyoruz. Tercihe göre üzerine yoğurt ve sarımsak da eklenebilir. Tirit Şanlıurfa'ya özgü geleneksel bir lezzettir. İnsanlar sabah erkenden gelip tirit yiyerek işine gider.

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