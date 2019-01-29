12 saatte pişiyor sabahın 4'ünde sıraya giriyorlar

Tirit ustalarından Mehmet Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada tirit yemeğinin çok lezzetli ancak yapımının zahmetli olduğunu dile getirdi. Tirit yapımına akşamdan önce başladıklarını ve saatlerce sürdüğünü, sabah 05.00'te de yemeğin servise hazır olduğunu ifade eden Duran, şunları anlattı: