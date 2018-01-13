12 Ocak reyting sonuçları büyük mücadelede gecenin galibine bakın

12 Ocak 2018 Cuma günü reyting sonuçları ne oldu? Cuma akşamları reyting mücadelesinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. İstanbullu Gelin, Aşk ve Mavi, Şevkat Yerimdar, Payitaht Abdülhamid ve Arka Sokaklar reytinglerde kıyasıya rekabet ediyor. Büyük mücadelenin yaşandığı reyting sonuçları da belli oldu. 12 Ocak 2018 cuma günü reyting sonuçlarına baktığımız zaman TOTAL sıralamada gecenin birincisi Arka Sokaklar oldu. AB sıralamasında ise gecenin birincisi İstanbullu Gelin oldu. İşte 12 Ocak 2018 Cuma günü reyting sonuçları Twitter

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12 Ocak 2018 Cuma günü reyting sonuçları ne oldu? Cuma akşamları reyting mücadelesinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. İstanbullu Gelin, Aşk ve Mavi, Şevkat Yerimdar, Payitaht Abdülhamid ve Arka Sokaklar reytinglerde kıyasıya rekabet ediyor. Büyük mücadelenin yaşandığı reyting sonuçları da belli oldu. 12 Ocak 2018 cuma günü reyting sonuçlarına baktığımız zaman TOTAL sıralamada gecenin birincisi Arka Sokaklar oldu. AB sıralamasında ise gecenin birincisi İstanbullu Gelin oldu. İşte 12 Ocak 2018 Cuma günü reyting sonuçları Twitter

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12 Ocak 2018 Cuma günü reyting sonuçları ne oldu? Cuma akşamları reyting mücadelesinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. İstanbullu Gelin, Aşk ve Mavi, Şevkat Yerimdar, Payitaht Abdülhamid ve Arka Sokaklar reytinglerde kıyasıya rekabet ediyor. Büyük mücadelenin yaşandığı reyting sonuçları da belli oldu. 12 Ocak 2018 cuma günü reyting sonuçlarına baktığımız zaman TOTAL sıralamada gecenin birincisi Arka Sokaklar oldu. AB sıralamasında ise gecenin birincisi İstanbullu Gelin oldu. İşte 12 Ocak 2018 Cuma günü reyting sonuçları Twitter

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