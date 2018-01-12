12 Ocak KHK'sı görevden ihraç edilen akademisyenler

12 Ocak tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi. En çok ihraçlar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Aynı zamanda akademisyenler de görevden ihraç edildi. Görevden ihraç edilen akademisyenlerin isim listesi haberimizde.

Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı. FETÖ'nün "Mor Beyin" kumpası sonucu ByLock kullandıkları iddiası nedeniyle görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu çalışanından bin 823'ü de görevlerine iade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'dan 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından da 214 kişi görevlerinden ihraç edilenler arasında yer aldı. Yeni KHK ile bir televizyon ve bir radyo kanalı da kapatıldı.

697 SAYILI KHK GÖREVDEN İHRAÇ EDİLEN AKADEMSİYENLER 697 sayılı KHK ile görevden ihraç edilen akademisyenlerin isim listesi belli oldu. 60 öğretmen görevden ihraç edildi.

GÖREVDEN İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLERİN İSİM LİSTESİ

İhraç ve göreve iade edilen öğretmen polis memur listesi (12 Ocak 2018 KHK'sı)