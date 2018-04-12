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12 Nisan Süper Loto sonuçları

12 Nisan Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Son iki haftadır devreden Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyenin sahibi merak ediliyor. Peki bu hafta Milli Piyango İdaresi ne kadar ikramiye veriyor? İşte 12 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları...

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 21:38 - Güncelleme: 12-04-2018 21:38

Merakla beklenen Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ bu hafta Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı olarak 5 milyon 776 bin TL belirledi. İşte 12 Nisan Süper Loto sonucu ve kazandıran rakamlar…

547. hafta Süper Loto çekilişinde 6 şanslı rakam:

5, 25, 29, 36,  47, 51

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • d21 12 Nisan 2018 22:32 bu ülkenin haram işlerinde bile haramlık vardır... hep aynı yerlere çıkıyor çünkü!!

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