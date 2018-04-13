12 Nisan 2018 reyting sonuçları şoke etti Survivor 2018 mi Bizim Hikaye mi

12 Nisan 2018 Perşembe günü reyting sonuçları ne oldu? 12 Nisan 2018 Perşembe günü reytinglerinde kim galip geldi? Bizim Hikaye, Survivor 2018, Avlu reytinglerde ne yaptı? İşte 12 Nisan 2018 Perşembe günü reyting sonuçları.

Kanal D'nin bu yıl sonu final yapması beklenen dizisi Vatanım Sensin yükseliyor. Star TV'nin yeni amiral gemisi Avlu izleyiciyi dün akşam şoke etti. Fox TV'nin Shameless uyarlaması dizisi Bizim Hikaye irtifa kaybetmeye devam ediyor. TV 8'de ise Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. ATV'de sessiz sedasız yoluna devam eden Kanatsız Kuşlar, TRT 1'de Mehmetçik Kut'ül Amare... İşte perşembe akşamının oldukça karışık televizyon ekranı. Hayli kalabalık olan perşembe akşamı reytinglerinde durum ne? 12 Nisan 2018 Perşembe akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 12 Nisan 2018 Perşembe reyting sonuçları... Twitter

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TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor 2018 Total, AB ve ABC'de zirvede yer alarak Bizim Hikaye'ye bu hafta da gün yüzü göstermedi. Peki listenin geri kalanında durum ne? Diğer yayınlar reytinglerde neler yaptı. Twitter

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12 Nisan Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 17.17 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada 14.95 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye yer alırken, üçüncü sırada ise 14.12 share ile Star TV'de ekrana gelen Avlu yer aldı. Twitter

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