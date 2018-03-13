12 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor'dan kim elendi Çukur ve Söz yarıştı

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisi yeni bölümü ile yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur, dizinin sevilen karakteri Vartolu'nun dönüşü ile daha renkli bir hal aldı. Survivor 2018'de hem eleme heyecanı yaşandı hem de dört yeni yarışmacı adaya geldi. Survivor'dan kim elendi ve adaya gelen isimler kimler? ATV'nin 2 sezondur ekranlarda yer alan sevilen dizisi Kırgın Çiçekler final yaptı. Final bölümü ile herkesi ağlattı. Peki diğer yapımlarda durum ne? 12 Mart 2018 Salı akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 12 Mart 2018 Salı reyting sonuçları...
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur Total, AB ve ABC reyting sonuçlarında zirvede yer alarak, üç kulvarda da başı çekmiş oldu. Peki listenin geri kalanında durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı?
12 Mart Pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 20.49 share ile zirvede yer aldı. 19.73 share ile Star TV'de ekrana gelen Söz dizisi ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 14.57 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor yer aldı.
Çukur dizisi 25.56 share ile AB grubunda da zirveyi kaptı. İkinci sırada 16.88share ile Söz dizisi yer alırken, üçüncü sırada ise 16.34 share ile Survivor yer aldı.
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