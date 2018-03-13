12 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor'dan kim elendi Çukur ve Söz yarıştı

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisi yeni bölümü ile yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur, dizinin sevilen karakteri Vartolu'nun dönüşü ile daha renkli bir hal aldı. Survivor 2018'de hem eleme heyecanı yaşandı hem de dört yeni yarışmacı adaya geldi. Survivor'dan kim elendi ve adaya gelen isimler kimler? ATV'nin 2 sezondur ekranlarda yer alan sevilen dizisi Kırgın Çiçekler final yaptı. Final bölümü ile herkesi ağlattı. Peki diğer yapımlarda durum ne? 12 Mart 2018 Salı akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 12 Mart 2018 Salı reyting sonuçları...