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12. kattan düşen kardeşini yakaladı ama..

12. kattan düşen kardeşini yakaladı ama..

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaatın 12. katından düşen işçi ile onu zeminde tutmaya çalışan ağabeyi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 12-02-2018 15:58 - Güncelleme: 12-02-2018 15:58

ADANA'da inşaattan düşen işçi ile zeminde onu tutmaya çalışan ağabeyi yaralandı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta Ali Faraşoğlu, aynı binada birlikte çalıştığı kardeşi Yunus Emre Faraşoğlu'nun dengesini kaybederek 12. kattan düştüğünü fark etti.

KOLLARINI AÇARAK TUTMAYA ÇALIŞTI: Yunus Emre Faraşoğlu, zeminde kollarını açarak kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üstüne düştü.Ağır yaralanan Yunus Emre Faraşoğlu ile bacakları kırılan ağabeyi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma kapsamında inşaatın müteahhidinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vay 12 Şubat 2018 16:14 ço çok az insan yapabilir. yani tutarsa kendisi sakat kalacak belli zaten, tutmasa kardeşi de ölecek oda belli. yani hem helal olsun diyorum hem Allah yardım etsin

    CEVAP YAZ 0 14
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