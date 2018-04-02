12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın: 'Rezil olduk!'

ANTALYA'da iki bloğu bulunan sitenin asansörlerine ait beyin kartları, 352 bin liralık borç nedeniyle haczedildi. Yaklaşık 25 gündür mağdur olduklarını belirten apartman sakinleri, işlemin iptali için dava açtı.

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın: 'Rezil olduk!'

Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde bulunan Dostlar Sitesi’nin 352 bin liralık borcu nedeniyle iki bloğun asansörlerinin beyin kartları haczedildi. Durumu protesto eden daire sakinleri adına konuşan Sabri Muti, “2 binanın mantolaması için 352 bin liraya anlaşılmış. Yapılan işlem de doğru dürüst yapılmamış. Sigara kağıdı gibi bir şey. Bu borç ödenmeyince ilgili şirket gelip icra yoluyla asansörlerin kartını haczetmiş. Binada oturanların çoğu 80 yaşında. Bina sakinleri olarak rezil olduk” dedi.

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12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın: 'Rezil olduk!'

Aynı sitede oturan Mehmet Arif Gögüş, site sakinleri ile toplantı yapılıp onay alınmadan mantolama işleminin yapıldığını belirterek, “İş doğru dürüst yapılmadı. Firma da alacağına karşılık asansörlerin kartlarını icra yoluyla haczetti. 12 katlı binanın asansörünün haczedilmesi uygun değil. Yaklaşık 25 gündür mağduruz. Şimdi avukatımız aracılığıyla hakkımızı arıyoruz” diye konuştu.

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12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın: 'Rezil olduk!'

Aynı binada 16 yıldır oturan Lütfiye Sarıcan, eşi Hamit Sarıcan’ın koah hastası olduğunu belirterek, evlerine inip çıkmakta büyük güçlük çektiklerini dile getirdi. Sitede yaşadıkları sorunlar yüzünden ölmeyi bile düşündüğünü ifade eden Sarıcan, “Dün oğlum, babasını kucağında çıkardı. Eve hapsolmuş durumdayız. Bir an önce sorunun çözülmesini istiyorum” dedi.

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12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın: 'Rezil olduk!'

Kat malikleri ve apartman sakinlerinin avukatı Safa Mete Çelik ise haciz işleminin iptali için dava açtıklarını belirtti. Çelik, “İcra memurunun alacaklı vekilinin talebi üzerine yaptığı bu işlem hukuken geçersizdir. 10 ve 11 katlı binalardaki ortak kullanıma tabi asansörlerin haczedilebileceğini düşünmek dahi akıl almaz bir durumdur ve ne yazık ki birçok insanın mağduriyetine yol açmıştır” dedi.

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