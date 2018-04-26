12. kat balkonunda asılı bulundu, hızlı adımlarla siteye girmiş

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 25 katlı lüks sitede oturanlar, sitenin 12. katındaki balkon korkuluklarında boynundan kemerle asılı bir kadın gördüler.

İlk başta cansız manken olduğunu düşünen çevredekiler olayı hemen polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri merdivenle 12. kata çıkarak cesedi indirdi.

Genç kadının Ukrayna uyruklu Olena Tyhly (35) olduğunu belirledi. Genç kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, polis sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, Tyhly’nin gece saat 00.45 sıralarında hızlı adımlarla siteye girdiği görülüyor. Tyhly'nin ardından erkek arkadaşının da saat 01.11 sıralarında siteye girdiği, 05.00 sıralarında da siteden ayrıldığı görülüyor.

Tyhly’nin 3 yıldır birlikte yaşadığı erkek arkadaşının siteden ayrılmasından sonra saat 07.30 sıralarında da kendini astığı değerlendiriliyor. Polisin intihar olarak değerlendirdiği olayla ilgili Tyhly’nin erkek arkadaşının ifadesine başvurulacağı belirtildi.