12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonlarından birisini gerçekleştirdi. 30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 15 bin adet tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye’de kaçak kazı ve hırsızlık yöntemleriyle elde edilen tarihi eserleri yurt dışına kaçıran bir yapıyı belirledi. Tespit üzerine çalışma başlatan ekipler yaptıkları araştırmalarda belirlenen şüphelilerin bazı iş adamlarıyla irtibatını saptadı. Twitter

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27 ADRESE OPERASYON YAPILDI: Derinleştirilen araştırmalarda aralarında Atatürk Havalimanı'nda yer hizmetleri veren bir şirketin sahibininde bulunduğu 27 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 27 şüpheli emniyette sorguya alınırken, 450 bin Euro, 33 bin dolar ve 276 bin lira paraya da el kondu. Twitter

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15 BİN PARÇA ESER ELE GEÇİRİLDİ: Operasyonda, aralarında Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma, Truva, Miken, ve antik dönemlere ait, kılıçtan, miğfere; mermer ikonlardan, mutfak gereçlerine; gözyaşı şişelerinden, dinsel objelere 15 bin parça eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında 15 Milyon yıl öncesine ait fosillerin de bulunduğu öğrenildi.



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