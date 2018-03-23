  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

12 bin öğrenci harçlıklarını bağışlayacak!

12 bin öğrenci harçlıklarını bağışlayacak!

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Küçükçekmece Belediyesi bir ilke daha imza atarak 'Her Bilgi Evinin Bir Yetim Kardeşi Var' Projesini başlattı. Bundan böyle 12 bin bilgi evi öğrencisi, tüm dünyadaki ve Türkiye’deki yetim çocuklara harçlıklarını bağışlayacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-03-2018 16:49 - Güncelleme: 23-03-2018 16:49

İHH Uluslar Arası İnsani Yardım Vakfı ile ortaklaşa yürütülen proje ile Küçükçekmece Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen törenle tanıtılan projede imzalar atıldı.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan ile İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık‘ın imzalarıyla başlatılan proje kapsamında her bir bilgi evinin yetim kardeşi olacak. Öğrencilerin Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri’ne konan kumbaralara attıkları harçlıkları her ay düzenli olarak belirledikleri yetim kardeşlerine gönderilecek. Böylelikle dünyadaki ve Türkiye’deki yetimlere destek olacaklar.

KUMBARAYA İLK PARALAR ATILDI: Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri’ne konan kumbaralara ise ilk paralar protokol üyeleri tarafından dualarla atıldı. Proje hakkında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan ise, böyle anlamlı bir projeye imza attıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İHH Uluslar Arası İnsani Yardım Vakfı’nın bu projesine bir belediye olarak ilk biz katılıyoruz. Küçükçekmece Belediyesi olarak yine bir ilke imza atıyoruz. 12 bine yakın sürekli gelen öğrencimiz var. Biz bu öğrencilerimizin yetimlere karşı duyarsız kalmaması için bir proje gerçekleştiriyoruz.

Hem Türkiye’deki hem de tüm dünyadaki özellikle İslam dünyasındaki yetim kardeşleri için bir çaba içerisine girsinler, onlarla bir gönül bağı oluştursunlar istiyoruz. Harçlıklarından ufak rakamları oraya aktarsınlar ve ileriye yönelik ciddi bir kardeşlik bağı oluşsun istedik. Kardeşlik sözle olmuyor, paylaşmakla oluyor. Nasıl evde kendi kardeşleriyle oyuncaklarını paylaşıyorlarsa yetim kardeşleriyle de paylaşacaklar” dedi. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık ise Recep Şencan’a teşekkür ederek Filistin haritası tablosu hediye etti.

“BÖYLE PROJELERLE DÜNYA DAHA İYİ BİR YER OLACAK”

Böyle bir projeye katıldığı için mutlu olduğunu belirten İkitelli Bilgi Evi öğrencisi Yakup ise, “Bir insana yardım ettiğim için çok heyecanlıyım. Onların annesi ve babası da yok üstelik. Onlara bir şefkat eli uzanmış olacak böylelikle. Belki de bu sayede hayata bağlanacaklar ve dünyamız daha iyi bir yer olacak” dedi. Taştepe Bilgi Evi öğrencisi ise “Bizler yetim kardeşlerimizin acısını paylaşacağız bu şekilde o yüzden çok mutluyum çok heyecanlıyım” diye konuştu.

Program kapsamında, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkez Yetim Sorumlusu Reşat Başer de bir sunum gerçekleştirerek proje hakkında bilgi verdi. Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evi öğrencilerinin sahnelediği şiir gösterisi ise katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Programda öte yandan İHH Uluslar Arası İnsani Yardım Vakfı tarafından yetimlerin fotoğrafları da sergilendi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 12 bin öğrenci harçlıklarını bağışlayacak! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro