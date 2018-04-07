12 bin kişi iskambil oynadı! Eski Kabe imamı da içlerinde!

Suudi Arabistan'da ılımlı İslam vaatlerinin ardından düzenlenen 4 bini aşkın yarışmacının katıldığı iskambil şampiyonası, Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu.

12 bin kişi iskambil oynadı! Eski Kabe imamı da içlerinde!

Suudi Arabistan'ın başkenti ve en büyük şehri Riyad'da, 52 kartlık bir desteden oluşan ve Arap Yarımadası bölgelerinde "baloot" oyunu olarak bilinen, "İskambil Şampiyonası" düzenlendi.Suudi Arabistan'da düzenlenen iskambil şampiyonasına 12 bini aşkın yarışmacı katıldı. Eski Kabe imamı Adil al-Kalbani'nin de katıldığı etkinlik, Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu. Yarışmacıların içinde eski Kabe imamı Adil al-Kalbani'nin de bulunması dikkat çekti.

18
12 bin kişi iskambil oynadı! Eski Kabe imamı da içlerinde!

Suudi Arabistan Millî Futbol Takımının oyuncularının katılımıyla gerçekleşen İskambil Şampiyonası, Arap Futbol Federasyonları Birliği Başkanı ve aynı zamanda Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı olan Turki Al eş-Şeyh’in girişimiyle tarafından Riyad’da düzenlendi. Apex Sergi ve Konferans Merkezinde düzenlenen şampiyonada toplam 4112 sporcu "büyük ödül" için yarıştı.

28
12 bin kişi iskambil oynadı! Eski Kabe imamı da içlerinde!

ÖDÜLLER KUMARA TEŞVİK EDİYOR: Şampiyonadaiskambil kâğıdı oyunu sonunda dereceye giren sporculardan birinciye 500 bin, ikinciye 250 bin, üçüncüye 150 bin ve son olarak dördüncüye 100 bin Suudi Riyali ödül verilecek.

38
12 bin kişi iskambil oynadı! Eski Kabe imamı da içlerinde!

İSLAM ALEMİNDEN SUUDİ DEVLETİNE BÜYÜK TEPKİ: İki mübarek şehir Mekke ve Medine'nin içinde bulunmasından dolayı bütün Müslümanlar için kutsal kabul edilen Suudi Arabistan topraklarında İslam’ın ruhuna uymayan bu tür oyunların düzenlenmesi büyük tepkilere neden oldu.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro