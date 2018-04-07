12 bin kişi iskambil oynadı! Eski Kabe imamı da içlerinde!

Suudi Arabistan'da ılımlı İslam vaatlerinin ardından düzenlenen 4 bini aşkın yarışmacının katıldığı iskambil şampiyonası, Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti ve en büyük şehri Riyad'da, 52 kartlık bir desteden oluşan ve Arap Yarımadası bölgelerinde "baloot" oyunu olarak bilinen, "İskambil Şampiyonası" düzenlendi.Suudi Arabistan'da düzenlenen iskambil şampiyonasına 12 bini aşkın yarışmacı katıldı. Eski Kabe imamı Adil al-Kalbani'nin de katıldığı etkinlik, Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu. Yarışmacıların içinde eski Kabe imamı Adil al-Kalbani'nin de bulunması dikkat çekti. Twitter

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Suudi Arabistan Millî Futbol Takımının oyuncularının katılımıyla gerçekleşen İskambil Şampiyonası, Arap Futbol Federasyonları Birliği Başkanı ve aynı zamanda Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı olan Turki Al eş-Şeyh’in girişimiyle tarafından Riyad’da düzenlendi. Apex Sergi ve Konferans Merkezinde düzenlenen şampiyonada toplam 4112 sporcu "büyük ödül" için yarıştı. Twitter

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ÖDÜLLER KUMARA TEŞVİK EDİYOR: Şampiyonadaiskambil kâğıdı oyunu sonunda dereceye giren sporculardan birinciye 500 bin, ikinciye 250 bin, üçüncüye 150 bin ve son olarak dördüncüye 100 bin Suudi Riyali ödül verilecek.

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