115 hamile çocuk skandalıyla ilgili flaş gelişme

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doğrudan yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede görevli 2 personelin ifadeleri alındı. Olaya ilişkin kamu görevlisinin 'suçu bildirmemesi' eyleminden dolayı söz konusu 2 personel hakkında iddianame hazırlanarak, kamu davası açıldı.

Çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarına ilişkin ise 'çocuğun cinsel istismarı' suçu kapsamında ayrı bir soruşturma da devam ediyor.

'Utanç listesi' ile ilgili savcılıktan flaş açıklama

O SKANDAL NEDİR?

Türkiye, İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptandığını 17 Ocak tarihli haberler ile öğrenmişti.

Vali Şahin'den 115 çocuğun hamileliğiyle ilgili flaş sözler

Bakandan 'hamile çocuklar' skandalıyla ilgili çarpıcı açıklama