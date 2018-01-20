  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

115 hamile çocuk skandalıyla ilgili flaş gelişme

115 hamile çocuk skandalıyla ilgili flaş gelişme

İSTANBUL Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 'çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları'nın bildirilmediği iddialarına ilişkin, hastanede görevli 2 personel hakkında kamu davası açıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-01-2018 23:36 - Güncelleme: 20-01-2018 00:36

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doğrudan yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede görevli 2 personelin ifadeleri alındı. Olaya ilişkin kamu görevlisinin 'suçu bildirmemesi' eyleminden dolayı söz konusu 2 personel hakkında iddianame hazırlanarak, kamu davası açıldı.

Çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarına ilişkin ise 'çocuğun cinsel istismarı' suçu kapsamında ayrı bir soruşturma da devam ediyor.

'Utanç listesi' ile ilgili savcılıktan flaş açıklama

O SKANDAL NEDİR?

Türkiye, İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptandığını 17 Ocak tarihli haberler ile öğrenmişti.

Vali Şahin'den 115 çocuğun hamileliğiyle ilgili flaş sözler

Bakandan 'hamile çocuklar' skandalıyla ilgili çarpıcı açıklama

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 115 hamile çocuk skandalıyla ilgili flaş gelişme haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 20 Ocak 2018 01:00 sorun kanun yada idari işlemlerde değil,bence sorun kız çocuklarının evlilik ve cinsel özgürlüklerine dair verilen dini fetvalarda dır.islam hukukuna dayalı anlayışta gizlidir.sadece bir hastanede bu sayı varsa toplam türkiyedeki hastanelerde dönen rezaleti hiç düşünemiyorum.sonra kalkıp avrupa hava yollarındaki türkiyeye dair pankartlara laf söylemeyin

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat