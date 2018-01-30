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'115 hamile çocuk' skandalında flaş gelişme!

'115 hamile çocuk' skandalında flaş gelişme!

'115 hamile çocuk' skandalı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği’nin, suçlanan iki kamu görevlisi ile ilgili verdiği 'soruşturma izni verilememesine' yönelik kararını idare mahkemesi 'çocuk istismarına yönelik kuvvetli şüphenin bulunduğu' gerekçesiyle iptal etti.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 18:05 - Güncelleme: 30-01-2018 00:05

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen '115 hamile çocuk' skandalı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği’nin, suçlanan iki kamu görevlisi ile ilgili verdiği 'soruşturma izni verilememesine' yönelik kararını idare mahkemesi iptal etti. Kararda, çocuk istismarına yönelik kuvvetli şüphenin bulunduğu kaydedildi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin oy birliği ile aldığı karar UYAP sistemine bugün yüklendi.

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde '115 hamile çocuğa' ilişkin bildirimin polise yapılmadığı yönündeki belgelerin ortaya çıkması sonrası soruşturma süreci başlatılmıştı. Söz konusu belgeleri ortaya çıkaran hastane personeli İclal N.'nin başvurusu üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, baş hekim yardımcısı Akif Akça ve hastane personeli Nazlıcan Dilber'i ilişkin yürütülecek soruşturma için İstanbul Valiliği'ne başvurdu. İstanbul Valiliği, anılan iki kişi için soruşturma izni vermedi.

115 hamile çocuk skandalıyla ilgili flaş gelişme

Valiliğin 4 Aralık tarihli bu kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin aldığı karar UYAP sistemine bugün yüklendi. Kararda, "Haklarında soruşturma izni istenenlerin, üzerlerinde çocuk istismarına ilişkin fiillerin gerçekleştirildiğine dair kuvvetli emareler mevcut olduğu halde, hastaneye kadın doğum sağlık hizmeti temini için getirilen küçükleri, öncelikle adli mercilere bildirilmesi gerekirken, velayet altındaki çok sayıdaki çocuğun kendilerine form dilekçeler imzalatmak suretiyle, ceza soruşturmasının vasıta ve usulleri ile ortaya çıkabilecek maddi gerçeğe göre taktir edilebilecek hukuki durumlarını, yetkili olmadıkları halde kendileri nitelendirmek sureti ile, yetkili mercilere bildirmedikleri anlaşıldığından; itirazın kabulüne, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına, adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.

ETKİLİ SORUŞTURMANIN ÖNÜ AÇILDI

Karara ilişkin açıklama yapan İclal N.'nin avukatı Erkan Akça, "İtirazımız üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nce verilen bu karar ile etkili bir soruşturmanın önü açılmış oldu. Söz konusu karar; benzer olaylarda ihmali olan kamu görevlileri açısından da emsal niteliğinde olacaktır" dedi. (Dinçer Gökçe - Hürriyet)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • ASİLBEY_06ÇUBUK 29 Ocak 2018 21:18 18 yaşından önce çocuklar evlenmesin,nişanlanmasın ama aşk yaşasın,her haltı yesin,erkek arkadaşında kalsın,beraber tatil yapsın aynı yatağı paylaşsın ama yeterki evlenmesin diye düşünenlerin payı var bu işlerde.

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