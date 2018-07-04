112 ekibinin Kung Fu ile imtihanı

İHA'nın haberine göre, sosyal medyada hızla yayılan olay geçtiğimiz günlerde Bursa’da yaşandı. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra sızan gençleri gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekip, uyuşturucu komasına giren gençleri, su dökerek ayılttı. Ayılan gençlerden biri uyuşturucunun etkisiyle sağlık çalışanlarından birine tekme atmaya çalıştı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen genç, tekme atmadan önce “Bir gelse var ya, yerle bir olursun” demesi ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına sebep oldu. Boşa atılan tekmenin ardından, gençler olay yerinden kaçarak kayboldu.