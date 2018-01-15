112 çalışanı, üşüyen yaralının üstüne montunu örttü

Konya'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü sıkıştığı kabinden kurtarılmaya çalışıldığı sırada üşüdüğünü söyleyince 112 Acil Servis görevlilerinden biri montunu çıkarıp üzerine örttü.
Kenan Soydemir idaresindeki kamyon, merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi BÜSAN Sanayi Alt Geçidi'nde Ramazan A'nın (19) kullandığı tıra arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyondan ayrılan sürücü kabini yolun ortasına savruldu. Kabinde sıkışan sürücü Soydemir, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrasında kurtarılabildi.
Kurtarma çalışmaları sırasında üşüdüğünü söyleyen Soydemir'in üzerine 112 Acil Servis görevlilerinden biri montunu çıkartıp örttü.
Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Soydemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ehliyeti olmadığı belirlenen tır sürücüsü Ramazan A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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