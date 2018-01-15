  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVAnadolu Medya Ödülleri Sahiplerini Buluyor!
eposta yazdır zoom+ zoom-

112 çalışanı, üşüyen yaralının üstüne montunu örttü

112 çalışanı, üşüyen yaralının üstüne montunu örttü

Konya'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü araçtan ayrılan kabinde sıkıştı. İtfaiyenin kurtarma çalışmaları sırasında üşüyen yaralı sürücünün üzerine, 112 Acil Servis görevlisi montunu çıkartıp örttü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-01-2018 20:20 - Güncelleme: 15-01-2018 20:20

Konya'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü sıkıştığı kabinden kurtarılmaya çalışıldığı sırada üşüdüğünü söyleyince 112 Acil Servis görevlilerinden biri montunu çıkarıp üzerine örttü.

Kenan Soydemir idaresindeki kamyon, merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi BÜSAN Sanayi Alt Geçidi'nde Ramazan A'nın (19) kullandığı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyondan ayrılan sürücü kabini yolun ortasına savruldu. Kabinde sıkışan sürücü Soydemir, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrasında kurtarılabildi.

Kurtarma çalışmaları sırasında üşüdüğünü söyleyen Soydemir'in üzerine 112 Acil Servis görevlilerinden biri montunu çıkartıp örttü.

Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Soydemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ehliyeti olmadığı belirlenen tır sürücüsü Ramazan A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 112 çalışanı, üşüyen yaralının üstüne montunu örttü haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • köylü kızı zeyno 15 Ocak 2018 22:34 Sizin gibi insanları Rabbim korusun yürekleri güzel insanlar

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat