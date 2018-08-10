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11 yıldır her yerde aranıyordu! Bu halde yakalandı

11 yıldır her yerde aranıyordu! Bu halde yakalandı

Sakarya Ülkü Ocakları eski Şube Başkanı Zekeriya Erkılıç'ı 2007 yılında silahla başından vurarak öldürüp kayıplara karışan İ.A'nın 11 yıldır sahte kimliklerle yaşadığı tespit edilirken böbrek nakli yaptırmak isterken yakalandığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 18:24 - Güncelleme: 10-08-2018 18:24

Sakarya Ülkü Ocakları eski Şube Başkanı Zekeriya Erkılıç'ı 2007 yılında silahla başından vurarak öldürüp kayıplara karışan İ.A, sahte kimlikle böbrek nakli yaptırdığı Antalya'da, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da F.G adlı kişi rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanede kendisine bir süre önce böbrek nakli yaptırdığı söylendi. F.G, böbrek rahatsızlığının olmadığını, nakil işlemi yaptırmadığını söyleyerek savcılığı suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Artalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve GİM Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma başlattı. Yapılan araştırmada F.G kimlik bilgisiyle böbrek nakli yaptıran kişinin İ.A olduğu yönünde bilgiye ulaşıldı. İ.A'nın kızkardeşinden alınan böbrekle nakli gerçekleştirdiği tespit edildi. 

İ.A.'nın 2007 yılında Sakarya Ülkü Ocakları eski Şube Başkanı Zekeriya Erkılıç'ı alacak verecek meselesinden başından vurarak öldürmekten arandığı tespit edildi. İ.A.'nın 11 yıldır arandığı için F.G adına düzenlenmiş kimlikle nakil için başvurduğu ve nakil işlemini yaptırdığı saptandı. Ekipler, İ.A.'nın bulunabileceği adreslerle ilgili çalışma yürüttü. Hürriyette yer alan habere göre İ.A. ve kızkardeşinin kaldığı otel belirlenirken bir yandan da kontrol için geleceği değerlendirilerek nakil olduğu özel hastane bölgesinde önlem alındı. İ.A.'nın hastaneye gelerek böbrek nakil ünitesinde kontrol yaptırdığı belirlendi. İ.A, kontrolleri yaptırdıktan sonra hastaneden ayrılırken Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İ.A.'nın üzerinde F.G. adına düzenlenmiş kimlik bulundu. İ.A'nın Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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