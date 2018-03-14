11 yaşındaki akrabasını cinsel ilişkiye zorladı!

ABD'nin Texas eyaletinin Nederland şehrinde yaşayan kadının 2016 yılında suçlanmasıyla başlayan dava dün sonuçlandı. 39 yaşındaki kadın, 50 yıl hapis cezası alırken hayat boyu da kayıtlı bir cinsel taciz suçlusu olarak kalacak.

Henüz 11 yaşındaki çocuğu ilişkiye zorlayan ve çeşitli şekillerde çocukla birlikte olan kadın, bir sonraki yaz aynı eylemi bir kez daha gerçekleştirdi.

Asistan Savcı Yardımcısı Kim Pipkin yaptığı açıklamada, ''Bu davadakilerden daha duygusal ve rahatsız edici bir gerçeği hayal etmek zor'' dedi.

Foster, 1998 yılında esrar bulunmaktan tutuklanmıştı.