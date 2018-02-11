11 Şubat hava durumu İstanbul'a yağmur uyarısı il il tahminler

Marmara Bölgesi'nde bugün parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava bekleniyor.

11 Şubat hava durumu İstanbul'a yağmur uyarısı il il tahminler

Marmara Bölgesi'nde bugün parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların Trakya ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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11 Şubat hava durumu İstanbul'a yağmur uyarısı il il tahminler

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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11 Şubat hava durumu İstanbul'a yağmur uyarısı il il tahminler

Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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11 Şubat hava durumu İstanbul'a yağmur uyarısı il il tahminler

Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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