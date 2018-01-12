11 Ocak Süper Loto sonuçları! Dev ikramiyenin akıbeti belli oldu

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonrasında belli oldu. Yüz binlerce vatandaşın büyük merak ve umutla beklediği Süper Loto sonuçları, MPİ Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılan çekiliş sonrasında belirlendi. İşte 11 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları ve detaylar.

11 Ocak 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 4 - 23 - 27 - 36 - 51 - 54

Süper Loto'nun dün akşamki çekilişinde büyük ikramiye onuncu kez devrederek önümüzdeki haftaya tam 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruş ikramiye devretti. Aynı zamanda 5 bilen 184 kişi 9 bin 351'er kuruş, 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 219 bin 17 kişi de 14 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

EN ÇOK ÇIKAN ŞANSLI NUMARALAR

Süper Loto'da en çok çıkan şanslı numaralar, şansını arttırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Süper Loto'da son haftaların en çok çıkan numaraları;

03-15-20-30-40-52

07-20-33-39-40-48

04-07-27-35-36-40

05-10-19-20-38-39

01-06-09-11-45-49

01-23-33-36-47-54

04-10-13-20-33-39

12-14-24-30-31-45

07-13-29-34-38-52

04-15-26-34-35-36

08-13-16-27-31-46

03-12-17-28-47-48

06-13-28-33-44-48

11-18-29-40-46-52

02-03-05-22-24-25

06-08-09-17-25-38

12-15-20-25-30-53

01-35-37-40-44-52

04-09-26-30-37-50

12-17-18-37-45-46

20-23-38-42-48-50

04-10-38-41-43-49

10-13-24-29-43-50

02-03-07-08-19-27

02-03-27-51-53-54

24-27-28-36-39-40