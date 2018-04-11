11 Nisan Şans Topu çekiliş sonucu

Şans Topu çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve şanslı numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi çarşamba akşamlarının merakla beklenen Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı.

Şans Topu’nda son iki haftadır bilen çıkmıyor, bu hafta ise büyük ikramiyenin hangi ile çıkacağı merak konusuydu. MPİ, bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 2 milyon 609 bin TL belirledi.



İşte 11.02.2018 Şans Topu çekiliş sonucu…

MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte haftanın kazandıran numaraları:

6, 23, 25, 26, 30 + 4

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu çekiliş kuponunda iki sayı kümesi bulunur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde de 1’den 14’e kadar sayılar yer alır. Birinci sayı kümesinden 5, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir.

Kolon doldurulurken işaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolon için ücret verilir. Çekilişe katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir. Şans Topu çekilişleri için Perşembe sabahından Çarşamba günü akşamına kadar kupon doldurulabilir.