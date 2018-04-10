11 Nisan 'da kıyamet başlayacak deccal çıkacak!

11 Nisan 2018'de kıyamet mi kopacak ya da 11 Nisan 2018'de kıyamet mi başlayacak? Ünlü komplo teorisyeni, numeroloji uzmanı ve yazar David Meade kıyamet başlayacak iddiası ve buna sunduğu kanıtlar ise hayli ilginç.

11 Nisan 'da kıyamet başlayacak deccal çıkacak!

Ünlü komplo teorisyeni, numeroloji uzmanı ve yazar David Meade, 11 Nisan 2018 itibariyle kıyamet sürecinin başlayacağını ve bir süre sonra kıyametin kopacağını öne sürdü.11 Nisan 2018'de kıyamet mi kopacak? Aslında tam o gün kıyamet kopmayacağını söyleyen Meade, 11 Nisan 2018'de kıyametin kopmayacağının ancak sürecin başlayacağını söylüyor. David Meade'in iddiaları ise hayli şaşırtıcı.

18
11 Nisan 'da kıyamet başlayacak deccal çıkacak!

Kıyametin kopacağı gün tahminine bir yenisi daha eklendi. Seri şekilde komplo teorisi ateş eden ve daha önce 23 Eylül ve 19 Kasım 2017 tarihlerinde kıyametin kopacağını öne süren David Meade, kıyamet için şimdi de 11 Nisan 2018 tarihini işaret etti.

28
11 Nisan 'da kıyamet başlayacak deccal çıkacak!

Planet X News adlı internet sitesinde bir makale kaleme alan David Meade, Şişman Hanım'ın her an şarkı söyleyebileceğinden ve her şeyin sona ereceğinden bahsetti. David Meade, 11 Nisan itibariyle kıyamet sürecine girileceğini ve bunun birçok sebebi ve kanıtının olduğunu belirtti. Meade'ye göre Deccal bu yıl ortaya çıkacak.

38
11 Nisan 'da kıyamet başlayacak deccal çıkacak!

David Meade, 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen Güneş Tutulması'nın yedi yıl sürecek sıkıntı döneminin habercisi olduğunu söyledi. Tutulmanın ABD'nin 33. eyaleti Oregon'da başladığını ve 33. paralele denk gelen Güney Karolina eyaletinde sonlandığını belirten Meade, bu tip bir tutulmanın en son 99 yıl önce yaşandığını ve bu rakama 33x3 işlemi ile ulaşılabildiğine dikkat çekti.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro