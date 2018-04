11 Nisan 'da kıyamet başlayacak deccal çıkacak!

Planet X News adlı internet sitesinde bir makale kaleme alan David Meade, Şişman Hanım'ın her an şarkı söyleyebileceğinden ve her şeyin sona ereceğinden bahsetti. David Meade, 11 Nisan itibariyle kıyamet sürecine girileceğini ve bunun birçok sebebi ve kanıtının olduğunu belirtti. Meade'ye göre Deccal bu yıl ortaya çıkacak.