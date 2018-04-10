11 Nisan 'da kıyamet başlayacak deccal çıkacak!

11 Nisan 2018'de kıyamet mi kopacak ya da 11 Nisan 2018'de kıyamet mi başlayacak? Ünlü komplo teorisyeni, numeroloji uzmanı ve yazar David Meade kıyamet başlayacak iddiası ve buna sunduğu kanıtlar ise hayli ilginç.

Ünlü komplo teorisyeni, numeroloji uzmanı ve yazar David Meade, 11 Nisan 2018 itibariyle kıyamet sürecinin başlayacağını ve bir süre sonra kıyametin kopacağını öne sürdü.11 Nisan 2018'de kıyamet mi kopacak? Aslında tam o gün kıyamet kopmayacağını söyleyen Meade, 11 Nisan 2018'de kıyametin kopmayacağının ancak sürecin başlayacağını söylüyor. David Meade'in iddiaları ise hayli şaşırtıcı.

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Kıyametin kopacağı gün tahminine bir yenisi daha eklendi. Seri şekilde komplo teorisi ateş eden ve daha önce 23 Eylül ve 19 Kasım 2017 tarihlerinde kıyametin kopacağını öne süren David Meade, kıyamet için şimdi de 11 Nisan 2018 tarihini işaret etti.



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Planet X News adlı internet sitesinde bir makale kaleme alan David Meade, Şişman Hanım'ın her an şarkı söyleyebileceğinden ve her şeyin sona ereceğinden bahsetti. David Meade, 11 Nisan itibariyle kıyamet sürecine girileceğini ve bunun birçok sebebi ve kanıtının olduğunu belirtti. Meade'ye göre Deccal bu yıl ortaya çıkacak. Twitter

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