11 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor şoke etti Jet Sosyete Savaşçı yerinde saydı

Haftanın son günü ama rekabet rüzgarları dinmiyor. Tv8 fenomen programı Survivor 2018'i, Fox TV sevilen dizi Savaşçı'yı, ATV Cennetin Gözyaşlarını, Kanal D yoğun eleştirilere maruz kalan Çocuklar Duymasın'ı TRT 1 Aslan Ailem dizisini ve Star Tv ise Jet Sosyete'yi pazar akşamları izleyici karşısına çıkarıyor. Televizyon ekranından çok er meydanına dönüşen akşamda zirve değimeyecek gibi. Özellikle Gülse Birsel'in Acun Ilıcalı'ya meydan okumasının ardından neler olacağı dört gözle bekleniyor. Ama gelin önce 11 Mart akşamı neler olmuş ona bir bakalım bu meydan okumadan önce. 11 Mart 2018 Pazar akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 11 Mart 2018 Pazar reyting sonuçları...
Survivor 2018, Nagihan Karadere'nin All-Star takımından Gönüllüler takımında geçtiği, Melih Özkaya'nın sakatlığı nedeniyle diskalifiye olduğu ve ünlülerin ilk konseyinde Damla, Nihat Ve Murat'ın eleme adayı olarak gösterildiği akşamda, Total, AB ve ABC'de zirveyi görerek pazar akşamını lider olarak kapattı. Peki Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım!
11 Mart Pazar günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 21.2 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirveyi kaptı. İkinci sırada 18.24 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı yer alırken, üçüncü sırada ise 10.33 share ile ATV'de yayınlanan Cennet'in Gözyaşları yer aldı.
AB grubunda da 23.56 share ile Survivor birinci oldu. İkinci sırada 14.32 share ile Star TV'de ekrana gelen Jet Sosyete yer alırken, üçüncü sırada ise 14.75 share ile Savaşçı yer aldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER