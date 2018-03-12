11 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor şoke etti Jet Sosyete Savaşçı yerinde saydı

11 Mart 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları ne oldu? 11 Mart 2018 Pazartesi günü reytinglerinde kim galip geldi? Survivor 2018'e All-star'dan Gönüllüler'e geçen Nagihan Karadere damga vurdu. Jet Sosyete Savaşçı ne yaptı? İşte 11 Mart 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları

11 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor şoke etti Jet Sosyete Savaşçı yerinde saydı

Haftanın son günü ama rekabet rüzgarları dinmiyor. Tv8 fenomen programı Survivor 2018'i, Fox TV sevilen dizi Savaşçı'yı, ATV Cennetin Gözyaşlarını, Kanal D yoğun eleştirilere maruz kalan Çocuklar Duymasın'ı TRT 1 Aslan Ailem dizisini ve Star Tv ise Jet Sosyete'yi pazar akşamları izleyici karşısına çıkarıyor. Televizyon ekranından çok er meydanına dönüşen akşamda zirve değimeyecek gibi. Özellikle Gülse Birsel'in Acun Ilıcalı'ya meydan okumasının ardından neler olacağı dört gözle bekleniyor. Ama gelin önce 11 Mart akşamı neler olmuş ona bir bakalım bu meydan okumadan önce. 11 Mart 2018 Pazar akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 11 Mart 2018 Pazar reyting sonuçları...

111
11 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor şoke etti Jet Sosyete Savaşçı yerinde saydı

Survivor 2018, Nagihan Karadere'nin All-Star takımından Gönüllüler takımında geçtiği, Melih Özkaya'nın sakatlığı nedeniyle diskalifiye olduğu ve ünlülerin ilk konseyinde Damla, Nihat Ve Murat'ın eleme adayı olarak gösterildiği akşamda, Total, AB ve ABC'de zirveyi görerek pazar akşamını lider olarak kapattı. Peki Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım!

211
11 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor şoke etti Jet Sosyete Savaşçı yerinde saydı

11 Mart Pazar günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 21.2 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirveyi kaptı. İkinci sırada 18.24 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı yer alırken, üçüncü sırada ise 10.33 share ile ATV'de yayınlanan Cennet'in Gözyaşları yer aldı.

311
11 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor şoke etti Jet Sosyete Savaşçı yerinde saydı

AB grubunda da 23.56 share ile Survivor birinci oldu. İkinci sırada 14.32 share ile Star TV'de ekrana gelen Jet Sosyete yer alırken, üçüncü sırada ise 14.75 share ile Savaşçı yer aldı.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro