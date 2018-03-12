11 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor şoke etti Jet Sosyete Savaşçı yerinde saydı

Haftanın son günü ama rekabet rüzgarları dinmiyor. Tv8 fenomen programı Survivor 2018'i, Fox TV sevilen dizi Savaşçı'yı, ATV Cennetin Gözyaşlarını, Kanal D yoğun eleştirilere maruz kalan Çocuklar Duymasın'ı TRT 1 Aslan Ailem dizisini ve Star Tv ise Jet Sosyete'yi pazar akşamları izleyici karşısına çıkarıyor. Televizyon ekranından çok er meydanına dönüşen akşamda zirve değimeyecek gibi. Özellikle Gülse Birsel'in Acun Ilıcalı'ya meydan okumasının ardından neler olacağı dört gözle bekleniyor. Ama gelin önce 11 Mart akşamı neler olmuş ona bir bakalım bu meydan okumadan önce. 11 Mart 2018 Pazar akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 11 Mart 2018 Pazar reyting sonuçları...