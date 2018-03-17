11 kişiye mezar olan jetle ilgili bomba detay!

Airporthaber'in haberine göre; Şarika'dan kalktıktan sonra İran hava sahası üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple düşen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği uçak, 'Çukur' dizisinin ilk bölümünde yer almıştı. Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin, sevgilisini sürpriz olarak Paris'e götürdüğü sahnede görünen uçak, apronda özel misafirlerini bekliyor ve sonrasında uçağın içerisinden de görüntüler ekrana yansıyor.