11 kişiye mezar olan jetle ilgili bomba detay!

Geçtiğimiz hafta sonu İran'da düşen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği Başaran Holding'e ait jetin, Show TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisinin ilk bölümünde kullanıldığı ortaya çıktı.

11 kişiye mezar olan jetle ilgili bomba detay!

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jette hayatını kaybeden 11 kişi son yolculuklarına gözyaşları içerisinde uğurlanmıştı. Başaran Holding'e ait MC Havacılık bünyesinde hizmet veren TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi uçakla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Başaran Holding'e ait jetin, Show TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisinin ilk bölümünde kullanıldığı öğrenildi.

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11 kişiye mezar olan jetle ilgili bomba detay!

Airporthaber'in haberine göre; Şarika'dan kalktıktan sonra İran hava sahası üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple düşen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği uçak, 'Çukur' dizisinin ilk bölümünde yer almıştı. Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin, sevgilisini sürpriz olarak Paris'e götürdüğü sahnede görünen uçak, apronda özel misafirlerini bekliyor ve sonrasında uçağın içerisinden de görüntüler ekrana yansıyor.

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11 kişiye mezar olan jetle ilgili bomba detay!

İşte o görüntüler...

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11 kişiye mezar olan jetle ilgili bomba detay!

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