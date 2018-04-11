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11 kişinin hayatını kaybettiği jet kazasının sırrı çözülüyor

11 kişinin hayatını kaybettiği jet kazasının sırrı çözülüyor

İran’da düşen ve 3’ü mürettebat 11 genç kadına mezar olan Başaran Holding’e ait jet kazasının sırrı çözülüyor. Karakutular Paris’te açıldı, en geç 10 güne çözülecek, rapor ay sonuna hazır olacak.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 08:54 - Güncelleme: 11-04-2018 08:54

Cenazelerden 10'u jet kazasının ardından Türkiye’ye getirildi ve toprağa verildi. İran yönetimi, kaptan pilot Beril Gebeş’in naaşının bulunması için bölgeyi karış karış bilen köylüleri seferber etti. Kaynaklar Gebeş’in naaşının bulunması için yoğun çaba harcandığını belirterek “Yakında bu konuda da bir gelişme olabileceği ümidini taşıyoruz” dedi.

KARAKUTULAR PARİS'TE AÇILDI
Kazayı İran soruşturuyor, Türkiye’den iki uzman da destek veriyor. Jetin üreticisi Kanada’dan da bazı uzmanlar heyete dahil oldu. Türkiye, İran ve Kanada temsilcileri uçuş verilerinin kaydedildiği FDR ile kokpitte yapılan konuşmaların kaydedildiği CVR’ı, kamuoyunda bilinen adıyla karakutuları, Paris’te götürdü. Karakutular, Paris’te bu konuda uzman bir laboratuvarda açıldı ve analiz süreci başlatıldı.

10 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK
Çalışmalara heyet de eşlik edecek. Kaynaklar, karakutular üzerinde yapılan çalışmaların en geç 10 gün içinde tamamlanmasını beklediklerini belirterek, “Ay sonuna kadar kazaya ilişkin bir ön raporun çıkacağını düşünüyoruz” dedi.

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