11 Eylül saldırganının kızıyla evlendi!

Amerikan özel güçleri tarafından Pakistan'da öldürülen babasının intikamını almayı amaçlayan Hamza Bin Ladin, 11 Eylül saldırılarını düzenleyen militanların lideri Muhammed Atta'nın kızıyla evlendi.Guardian gazetesi, El Kaide örgütünün eski lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in 11 Eylül saldırılarını düzenleyen militanların lideri Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiğini yazdı. Evliliğin Usame Bin Ladin'in gazeteye konuşan üvey kardeşleri tarafından da doğrulandığı vurgulanıyor.

BABASININ İNTİKAMINI ALACAK Bin Ladin'in üvey kardeşleri Ahmed ve Hassan el Attas'ın, Hamza'nın El Kaide içinde üst düzey bir göreve geldiği ve yedi yıl önce Amerikan özel güçleri tarafından Pakistan'da öldürülen babasının intikamını almayı amaçladığını belirtiyor.

ÖRGÜT LİDERİNİN YARDIMCISI OLARAK GÖRÜLÜYOR Hamza Bin Ladin'in El Kaide militanlarına, Washington, Londra, Parisve Tel Aviv'de saldırılar düzenleme çağrısında bulunduğu ve örgütün lideri Eymen el Zevahiri'nin yardımcısı olarak görüldüğü de belirtiliyor.

"AFGANİSTAN'DA OLABİLİR" Gazeteye konuşan Usame Bin Ladin'in üvey kardeşlerinden Almed el Attas "Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiğini duyduk. Nerede bilmiyoruz ama Afganistan'da olabilir" diyor.

YERİNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYORLAR Guardian, son iki yıldır Batılı istihbarat örgütlerinin Hamza Bin Ladin'in yerini belirlemeye çalıştığını söylüyor ve Mısır vatandaşı Atta'nın kızıyla evlenmesinin El Kaide'nin 11 Eylül saldırısı ve Usame Bin Ladin'in mirası etrafında örgütlendiğini gösterdiğini söylüyor.