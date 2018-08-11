11 Ağustos 2018 Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) sayfasında 11 Ağustos 2018'te açıklandı. Noter huzurunda açıklanan şanslı rakamlardan önce ikramiye verileri belli oldu. Bu haftanın büyük ikramiye tutarı 17 milyon 251 bin 697 Türk Lirası olurken, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 21.476.326 TL. İşte kurum tarafından açıklanan altı şanslı rakam.

11 AĞUSTOS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango'nun Ankara-Balgat'ta çekiliş binasında Sayısal Loto 1.139'uncu çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Noter huzurunda canlı çekilişte 49 sayının içerisinde 6 şanslı numara belli oldu. İşte 11 Ağustos'ta çıkan 6 talihli numara: 9 15 16 21 32 33

9 HAFTADIR DEVREDEN NUMARALAR HANGİLERİ OLDU?

Birinci devir: İlk devir 7 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 03 08 13 20 30 46 olarak açıklanırken, devreden ikramiye tutarı 1.707.208,31 TL.

İkinci devir: İkinci devir 14 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 01 05 13 20 25 39 olarak kurum tarafından açıklandı, devreden ikramiye tutarı 3.580.816,53 TL.

Üçüncü devir: Üçüncü devir 18 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 01 25 26 35 38 48 olarak açıklanırken, devreden ikramiye tutarı 4.363.974,45 TL.



Dördüncü devir: Dördüncü devir 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 04 15 20 24 27 46 olarak Milli Piyango tarafından açıklandı. Devreden ikramiye tutarı 6.203.069,00 TL.

Beşinci devir: Beşinci devir 25 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 01 09 16 19 26 46 olarak kurum tarafından açıklanırken devreden ikramiye tutarı 7.311.802,61 TL.

Altıncı devir: Altıncı devir 28 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 07 09 10 11 38 46 olarak açıklanırken, devreden ikramiye tutarı 9.375.372,66 TL.

Yedinci devir: Yedinci devir 1 Ağustos 2018 tarihinde yaşanırken çıkan numaralar 04 06 14 20 38 47 olarak açıklandı. Devreden ikramiye tutarı 10.743.113,17 TL.

Sekizinci devir: Sekizinci devir 4 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 13 21 24 30 45 46 olarak açıklandı, devreden ikramiye tutarı 13.028.228,50 TL.

Dokuzuncu (son) devir: Dokuzuncu son devir dün akşam, 8 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşti. Çıkan numaralar 06 12 18 42 43 46 olarak açıklanırken, devir tutarı 14.662.408,98 TL.

SAYISAL LOTO GÜNCELLENEN BİLGİLER

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO DEVİR AÇIKLAMASI: GÜNCELLENDİ

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..