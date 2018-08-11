11 Ağustos 2018 Parçalı Güneş Tutulmasının etkileri Aslan burcunda olacak

Parçalı güneş tutulmasın'da hangi burçların başına neler gelecek? Parçalı güneş tutulması'nın Aslan burcu üzerindeki etkilerini Astrolog Hande Kazanova cevapla.tv izleyicilerine anlattı.

Sosyal çevrenizden alacağınız güzel etkileşimlerle haftanız başlayacak sevgili Aslan ve yükseleni Aslan olanlar. Arkadaşlarınızla yapacağınız yapacağınız planlar bu hafta devrede olabilir.

Hem kişisel gelişimlerinize, hem de yakın çevre konularınıza ilgili olacaksınız. Önemli haftalardan bir tanesi çünkü; Cumartesi günü Aslan burcunda parçalı güneş tutulması yaşanacak. Bu dönem Aslan burcunda bir de Ocak sonunda devreye girecek ama yine de bu tutulma sizin hayatınızda hızlı bir takım olayları sizin karşınıza getirecek. Özellikle doğum gününüz 11 Ağustos’a yakın bir zaman ise 9-10-11-12-13 civarı doğduysanız bu tutulma hayatınızda hızlı ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir. Eğer yükseleniniz Aslan ise, kişisel kararlarınızın ve hayati kararlarınızın olduğu bir tutulma yaşayacaksınız.

Salı günü itibarıyla yakın çevrenizle olan bağlarınızı kuvvetlendireceksiniz. Akrabalarınız, komşularınız, kardeşleriniz, yakın çevrenizde bulunan insanlardan keyif alacak, daha fazla paylaşım içine gireceksiniz. Yine bu tarih ve sonrasında eğitim ve öğrenim hayatınızda oldukça verimli bir sürece ilerleyeceksiniz. Eğitim konularını ön plana alabilir, geleceğinizi ilgilendirecek önemli seçimlerde bulunabilirsiniz. Satış, reklam, tanıtım ve pazarlama adına girişimciliğinizi destekleyen ilişkiler devreye girebilir.

Çarşamba günü ilişkilerinizde güzel ve şanslı etkiler oluşurken Cuma günü ilişkilerinizde bazı zorlanmalara açık olacaksınız. Beraber iş yaptığınız ya da yanınızda çalıştırdığınız insanlara karşı dikkatli olun. Kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

Cumartesi günü oluşan Parçalı Güneş Tutulması hayatınızda çok önemli değişimleri içeriyor. Özellikle doğum tarihiniz 11 Ağustos’a yakın bir zamandaysa önemli ve beklenmedik değişimlere hazır olmalısınız. Hayatınızın yapısı değişebilir. Daha önceden planladığınız ama yapmadığınız konular hızlanıyor. Hayatınızı değiştirecek önemli kararlar oluşabilir. Bu tutulmada Yakın çevrenizdeki ilişkilerde bazı sıkıntılara açıksınız.

Parçalı Güneş Tutulması'na doğru giderken bu hafta herşeyin sizin istediğiniz gibi olmasını ve şekillenmesini isteyebilir, kontrolcü yapınızla hareket edebilirsiniz. Diğer yandan eğer çok abarttıysanız ailenize vereceğiniz sözleri tutmak kolay olmayacak sevgili Aslanlar.

Kaynak: cevapla.tv