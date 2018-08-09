11 Ağustos 2018 parçalı Güneş tutulması saat kaçta etkileri için dolar iddiası

11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Türkiye saati ile 11:02'de başlayacak olan Parçalı Güneş Tutulması saat 12:46'da doruk noktasına çıkacak ve saat 14:30'da sona erecek. Aslan burcunda gerçekleşecek olan Parçalı güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Parçalı Güneş Tutulması Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek.

Bir önceki Güneş Tutulmaları 15 Şubat ve 13 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmişti. 11 Ağustos'daki Parçalı Güneş Tutulması yılın son gök olayı olacak. Ünlü astroloji uzmanı Hande Kazanova bu güneş tutulmasının etkilerini yorumladı. İşte Hande Kazanova'nın parçalı güneş tutulmasına yönelik değerlendirmesi:

Parçalı güneş tutulması etkileri : Parçalı güneş tutulması sabit bir burç olan Aslan Burcunda olduğu için tutulmanın etkisi uzun sürebilir. Yine sabit burçtaki tutulmalar, parlemento, meclis, ulusal finans ve para konularını öne çıkarabilir. Hastalıklar, yer hareketleri, depremler, salgınlar, elit kesimde vefatlar sabit tutulmaların konularındandır. Tutulmanın Ateş elementinde olması, tartışmaları, heyecanı, münakaşa ve kavgaları arttırabilir. Cinayetler, hassas halk olayları, savaş tehlikesi, ordu hareketleri, sıcaklığın artması, yangınlar, para harcamalarının ve vergilerin artmasını karşımıza getirebilir.

Aslan Burcu, aşk, sevgi, çocuklar, flörtler, gösteriş, caka, oyunlar, eğlenceler, keyif, kimlik, benlik, öğretmenlik, tiyatro, sanat, krallar, yöneticiler, eğlence ve oyun mekanları, eğitim, parklar, ormanlar, bahçeler, spor alanları, saraylar, yüksek ve görünür yerler, fırınlar, organizasyonlar, riskli işler, spekülatif alanlar, borsa ile ilişkili olduğundan bu alanlarda hızlı beklenmedik oluşumlar, yenilenmeler veya kadersel temalarla karşılaşabiliriz.

Tutulmanın burçlara etkileri : Yakın çevremizde olup bitenlere, iletişime dayalı konulara daha fazla odaklı olacağız yalnız tutulma 9. Evde gerçekleştiği ve tepe noktasına çok yakın olduğu için bizi yöneten insanların bu dönemde manevralarını arttıracaklarını, daha etkin kararlar almaya yatkın olduklarını anlıyoruz. Krizlere açık olabiliriz. Gücü yönetmedeki başarısızlığımız krizleri hayatımıza taşıyabilir. Bu krizler, medya, eğitim, komşu veya uzak ülkelerle olan ilişkiler, dış ticaret, seyahat, turizm, gazetecilik, haberleşme, taşımacılık alanlarından, hukuki meselelerden, davalardan, göçmenlikle ilgili konulardan gelebilir. Fikir ayrılıklarına, ego sürtüşmelerine, manipülatif ve spekülatif etkilere açığız.

Aslan burcunda gerileyen merkür’ün jüpiter’le dik açısı, abartı ve iyimserlikle hareket ettiğimizde küçük detayları gözden kaçıracağımızı anlatıyor. Odaklanmak, konsantre olmak kolay olmayabilir. Kibir, büyüklük, gurur gibi etkilerle, provakatif eylemlere ve düşüncelere bu tutulma zamanında dikkat etmeliyiz. Düşüncelerimiz ve değer yargılarımız değişeceği için yanlış adımlara sürüklenmeye, bizi zor durumda bırakacak yargılara karşı dikkatli olmalıyız. En önemlisi vereceğimiz sözlere, yapacaklarımıza bugünlerde dikkat edelim.

Türkiye açısından tutulmanın etkisi parada olacak; Tutulma Türkiye’nin para evine düşmekte zaten bu sene tüm tutulmaları para evlerimizde yaşayacağımız için maddi konulardaki zorlanmalara hep dikkat çekmiştim. Finansal sıkıntılar, skandallar, sahtekarlık ve hırsızlık gibi etkilere hazırlıklı olmalıyız. Devlet gelirlerinde azalmalar, stok veya bütçe açıkları, bankalarda oluşacak dolandırıcılıklar, ticaretle uğraşanların zarar görmesi Merkür’ün para alanlarımızdaki geri hareketinin tutulmayla birleşmesinden kaynaklanıyor.

Güneş tutulması doları etkileyecek : Bu dönemde borsada iniş çıkışlar, hisselerin değer kaybetmesi, altın ve dövizdeki artışlar bizi zorlayabilir. Kendi çalışmalarıma göre 2019 yılının ortalarına kadar dövizde DOLAR star görünüyor. Faiz arttırımının bugünlerde piyasaları soğutmayacağını söyleyebilirim. 13 Ağustos’tan sonra devletin daha etkin ve somut bir müdahalesi olabilir.

Çok ilginçtir, geçtiğimiz Pazartesi 06 ağustos’ta başlayan dövizdeki artış derecesinde bir tutulma gerçekleşecek. Önümüzdeki 6 ay boyunca parasal iniş çıkışlara maruz kalabiliriz. 30 Ağustos’ta yine tutulma noktasını tetikleyecek olan Merkür tüm ay boyunca parasal alanda sahnede olacak. 07 Eylül’de Jüpiter’in tutulma derecesini tetiklemesi, maddi konularda yine sıcak bir atmosfer altında kalacağımızı gösteriyor. 14- 16 eylül, 26-27 Ekim tarihleri de dikkat çekici.

Kendi kaynaklarımızı oluşturmamız ve üretime daha fazla önem vermemiz gereken bu dönemde dış borçlanma, vergiler ve ödemeler belimizi bükebilir. Tam da tutulma anının Venüs’ümüze dik açı yapması, kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik istismarları, suistimalleri gözler önüne serebilir. Sanatçılar ve kadınlar bu dönemde hoşnutsuzluklarını dile getirebilirler, bir sürü olay duyabilir, yaşayabiliriz.

Sağlığa dikkat!

Havalar aşırı sıcak gidiyor, bir de tutulma etkisinin devreye girdiğini düşünürsek bu dönemde kalp ve dolaşım sistemimize, asabi tansiyona, ateşli hastalıklara, yanıklara, solunum ve sinir sistemi rahatsızlıklarına, sırt ağrılarına dikkat edelim. Kalbimizi ve zihnimizi çok fazla zorlamayalım.