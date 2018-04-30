104 yaşındaki profesör ötanazi olmak istiyor

Avustralya’nın en yaşlı bilim adamı ve ötanazi aktivisti David Goodall, İsviçre’nin Basel şehrinde bir ötanazi merkezinde hayatına son verecek. Botanist, çevre bilimci ve Emeritus Profesör Goodall, nisan ayında 104 yaşını doldurduktan bir kaç gün sonra ötanazi yanlısı grup Life Circle ve ötanazi uzmanı doktor Erika Preisig’den Mayıs ayında randevu aldığını duyurdu. Dr Goodall ölümcül bir hastalıktan muzdarip değil ancak görüşü hayat kalitesini etkileyecek kadar kötü ve hareket etmekte güçlük çekiyor.

Goodall basına yaptığı açıklamada ‘bu yaşa gelmiş olmak benim için bir pişmanlık. Mutlu değilim ve ölmek istiyorum. Bu bence üzücü değil, üzücü olan devletin benim isteklerime engel olması. Vatandaşlık hakları arasında ötanazinin olması da bir zorunluluktur’ dedi. Bu bildiri sonucunda Avustralya’da uzun zamandır devam eden bir tartışma da yeniden alevlenmiş oldu. Ötanazi dünyanın genelinde olduğu gibi Avustralya’da da yasak. Sadece Victoria eyaletinde ölümcül bir hastalığa yakalanıp, doktorlar tarafından 6 aydan daha az yaşam şansı verilenler, özel komisyonlara başvurup izin alabiliyor.