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1000 liralık bayram ikramiyesi ayın kaçında ödenecek?

1000 liralık bayram ikramiyesi ayın kaçında ödenecek?

AK Parti'nin seçim vaadlerinden biri olan ve milyonlarca emekliyi heyecanlandıran 1000 liralık bayram ikramiyesi Kurban Bayramında da bayram öncesi emeklilere ödenecek. Ama bazı emeklilere net 1000 lira bayram ikramiyesi ödenmeyecek. Peki kimlere 1000 lira, kimlere 750 lira kurban bayramı ikramiyesi ödenecek?

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 13:20 - Güncelleme: 25-07-2018 13:00

Bayram ikramiyesi 1000 lira ödemesi ne zaman yapılacak, Kurban bayramı ikramiyesi 100 lira ödeme hangi emeklilere eksikyatırılacak, kimlere 750 lira bayram ikramiyesi ödenecek?

Milyonlarca emekliyi mutlu edecek haberi  Binali Yıldırım vermiş ve tüm emeklilere yılda 2 kez bayramlarda olmak üzere toplam 1000 lira bayram ikramiyesi verileceğini müjdelemişti. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ilk bayram ikramiyelerini Ramaan bayramında aldı.Şimdi gözler kurban bayramı 1000 liralık ikramiyelerin verileceği tarihte. 

Peki kimlerin hesabına 1000 liralık bayram ikramiyesi 750 lira ya da 500 lira yatacak, Hayatını kaybeden emeklinin eşine kaç para bayram ikramiyesi ödenecek, hayatını kaybetmiş kişinin kızına ne kadar bayram ikramiyesi ödenecek?

BAYRAM İKRAMİYELERİ EKSİK YATIYOR İDDİALARI DOĞRU MU: İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, sosyal medya hesabından açıklama yaparak her emekliye bin TL verilmeyeceğini, kimilerine 300 TL, kimilerine ise 500 TL verileceğini, bunun da nedeninin maaş farkı olduğunu yazmıştı. 

İDDİALARA NET YANIT: Muhalefetteki bu iddialar üzerine Binali Yıldırım  bu konuya ilişkin açıklama yaptı.  Yıldırım, 15 Mayıs 2018 tarihli grup toplantısında Aytun Çıray’ın her emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi verilmeyeceğine dair iddiasının doğru olmadığı belirtti. Emekliye verilecek bayram ikramiyesi hakkında ortaya atılan iddiaları net bir dille yalanlayan Binali Yıldırım "Bunun kararı alınmıştır ve yılda 2 sefer emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir, nokta. Net eline geçen para, brüt değil" ifadelerini kullanmıştı.

Peki neden bazı emeklilere bin TL, bazılarına 750 TL, bazılarına ise 500 TL bayram ikramiye ödemesi yapılıyor.

Eğer emekli olan kişi hayatını kaybetmişse, o emeklinin eşine 750 TL ikramiye veriliyor. Yine hayatını kaybetmiş emekli kişinin kızına ise bayram ikramiyesi 500 TL olarak ödeniyor.

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