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1000 dolar bozdurana, cep telefonu hediye

1000 dolar bozdurana, cep telefonu hediye

TOKAT'ta, cep telefonu satışı yapan Ali Albayrak (35), 1000 dolar bozdurup, makbuzunu getirenlere, 250 lira değerinde cep telefonu hediye edeceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 10:46 - Güncelleme: 15-08-2018 10:46

Kent merkezinde cep telefonu satışı yapan Ali Albayrak, döviz kurundaki dalgalanmaya tepki için kampanya başlattı. Albayrak, 50 dolar bozdurana cep telefonu aksesuarı, 100 dolar bozdurana müzik çalar, 1000 dolar bozdurana ise 250 lira değerinde sıfır cep telefonu hediye edeceğini belirtti.

Döviz bozdurulmasına yönelik teşvik kampanyası başlattığını dile getiren Ali Albayrak, "Ülkemizin dış güçler tarafından ekonomik kıskaca alındığı şu ortamda, kendi gücümüzün yettiği derecede, gücümüz ölçeğinde bir katkıda bulunmak istedik. Bizim elimizden gelen ancak bu kadar. Çok da talep gördük. Keşke gücümüz olsa da daha fazlasını yapabilsek" diye konuştu. 

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vatandaş 15 Ağustos 2018 11:23 Yerli malında vergi indirimi yerine neden ABD mallarına vergi yükü geliyor? Neden biraz da vatandaşı düşünmüyorsunuz? Boykot adı altında neden vatandaşa çöküyorsunuz? Halbuki biz sana ABD beni BOP başkanı yapacak dediğinde de oy verdik.

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