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100 milyonluk vurguna 100 yıl hapis istendi

100 milyonluk vurguna 100 yıl hapis istendi

BURSA'da çalıştığı şirketi referans göstererek 20 iş adamını yaklaşık 100 milyon dolandırdığı iddia edilen ve 100 yıla kadar hapsi istenen muhasebeci kadın hakkında karar verildi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 11:39 - Güncelleme: 23-01-2019 11:39

BURSA'da  bir fabrikanın muhasebe servisinde çalışan Özlem Akçeşme, iddiaya göre tanıdığı işadamları ve zengin kişileri, kurum çalışanlarına yönelik oluşturdukları fonlar ile yüksek miktarda kar payı dağıttıklarını söyleyerek fona katılmaları için ikna etti. 

Akçeşme, şirket içerisinde bir uygulama olduğu için ikna ettiği kişilerden patronlarına haber vermemesini istedi. Kısa sürede 'saadet zinciri' oluşturan Akçeşme, para verenlere aylık yüzde 8-10 oranında kar payı dağıtmaya başladı.

KREDİ BİLE ÇEKTİLER...Daha sonra bu oranı yüzde 25-50'ye çıkartan Akçeşme'ye bazı işadamları kendi parasının yanı sıra, arkadaşlarından borç alıp, bankalardan kredi çekerek paralar verdi.

OHAL BAHANE....2016 yılının Ağustos ayında artık para dağıtamayan Akçeşme iddiaya göre arayan kişilere, 'OHAL nedeniyle BDDK hesapları inceliyor. Bitmesini ve para havalesini bekliyoruz', 'Paralar başka hesaba geçti. Avukatlar el koydu', 'Para Merkez Bankası'nda, rahat olun' gibi mesajlar gönderdi.

İŞTEN ATILDI
Akçeşme, şüphelenen bazı işadamlarının şikayeti üzerine önce çalıştığı işyerinden atıldı, daha sonra 13 kişinin suç duyurusunda bulunması ile tutuklandı.  Birçok işadamının ise paralarını alamayacağı gerekçesiyle şikayetçi olmadığı Özlem Akçeşme'nin piyasayı en az 100 milyon dolar dolandırdığı öne sürüldü.

ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİ DE İŞİN İÇİNDE Mİ?
Hakkında dava açam Akçeşme'den 20 mağdur şikayetçi oldu. Akçeşme yaptığı savunmasında, "Şirkette kendi içimizde oluşturduğum fon vardı. Buna dışarıdan katılanlar da oluyordu. Bu kişiler paraları benim banka hesabıma yatırıyorlardı.  Ben de ulaşan paraları şirkette beni işe alan üst düzey yönetici N.Y.'ye veriyordum. O da E.Ş. ile yatırılması gereken faizleri bu paralar ile ödüyordu. Kime ne kadar verdiğini bilmiyorum. Masumum ve beraatimi istiyorum" dedi.

100 YIL İSTENİYORDU
Mahkeme heyeti 100 yıla kadar hapsi istenen Akçeşme’ye sanıkların her biri için 2 yıl 7 ay 7 gün hapis ile 52 bin 80 lira adli para cezası verilmesine karar verdi. Toplamda 33 yıl 9 ay hapis cezası ile 677 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılan Akçeşme’nin avukatları karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

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