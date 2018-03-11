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100 araçlık JÖH ve PÖH konvoyu o bölgede

100 araçlık JÖH ve PÖH konvoyu o bölgede

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e yönelik devam eden operasyon kapsamında yaklaşık 100 araçlık JÖH ve PÖH konvoyu Afrin kent kuşatması için Suriye’ye girdi.

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 21:28 - Güncelleme: 11-03-2018 00:50

Zeytin Dalı Harekatı’nın 50’inci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (OSÖ) Suriye’nin Afrin kentine yönelik operasyonları devam ediyor.

Akşam saatlerinde doğu illerinden gelen Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekata ait yaklaşık 100 kirpi tipi araç Suriye'ye geçiş yaptı.

Suriye’ye giren JÖH ve PÖH personelinin Afrin kent kuşatması ve çevresinde görev alacağı öğrenildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Odabaş 10 Mart 2018 21:58 Allah yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle. Türkün, Türkten başka dostu yoktur!..

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