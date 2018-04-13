100-120 değil tam 256 yaşına kadar yaşadı ölümsüzlüğü mü buldu

100-150 değil, Çinli Li Ching-Yuen tam 256 yaşına kadar yaşadı. Uzun yaşam veya sonsuzluk insanlığın yüzyıllardır merak ettiği kavramlardan biri. Peki uzun yaşamında sırrı nedir? Gelin 256 yaşına kadar yaşayan Li Ching-Yuen'in sırlarına bakalım.

100-120 değil tam 256 yaşına kadar yaşadı ölümsüzlüğü mü buldu

Öyle sandığınız gibi 80, 100, 105 değil, öldüğünde tam 256 yaşındaydı... Time dergisine haber oldu. Günümüzde ortalama insan ömrü 80 yıl diye biliniyor ancak Çinli dövüş sanatları ustası ve uzun yaşam araştırmacısı olarak nam salan Li Ching-Yuen'in hayatı bunun aksini iddia eder cinsten... 256 yıl yaşayarak biraz abartmış olabilir ama asıl soru şu 'Uzun yaşamın sırrı ne?'

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100-120 değil tam 256 yaşına kadar yaşadı ölümsüzlüğü mü buldu

Çinli bir bitki bilimci, dövüş sporcusu ve taktik veren olan Li Ching-Yuen, 1736'da doğduğunu söylese de kayıtlarda 1677 olarak gözüküyor. Bu doğum tarihlerine göre 1933 yılında öldüğünde ya 197 ya da 256 yaşında olması gerekiyor. İki halde de dünyanın en çok yaşayan insanı. ‘Li Ching-Yuen 1677'de Chyi Jiang Hsie, Szechuan (Sichuan) köyünde doğmuş. Hayatının çoğunu dağların eteklerinde bitkiler toplayarak ve uzun yaşamın sırlarını araştırarak geçirdi.

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100-120 değil tam 256 yaşına kadar yaşadı ölümsüzlüğü mü buldu

Li Ching Yuen, bitki bilimi kariyerine 10 yaşında başladı, burada dağ aralarında otlar topladı ve ömrü uzatma özelliklerini öğrendi. Neredeyse 40 yıl Reishi Mantarı, kurt üzümü, vahşi ginseng, he shou wu ve Gotu kola ve pirinç şarabı gibi bitkilerle beslendi.

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100-120 değil tam 256 yaşına kadar yaşadı ölümsüzlüğü mü buldu

Rafine şekerler veya unlar veya böcek ilacı püskürtülmüş yiyecekler yemiyorlar. Standart Amerikan diyetinden uzak değiller. Yağlı et, şekerli tatlılar ve genetiği değiştirilmiş gıdalar yemiyorlar. Antibiyotik yok. Alkol yok, tütün yok. Diyetlerinde abur cubur gıdalar olmadığı gibi organlarımız ve bağışıklık sistemimiz için steroidler içeren süper gıdalar ve otlar içeriyor.

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