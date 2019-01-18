10 Year Challenge için korkutan iddia! Ya gerçekse?

Teknoloji haberleri sitesi Wired'ın yazarlarından Kate O'Neill de hareketin 'zararsız bir eğlence olmadığını' öne süren bir makale kaleme aldı. O'Neill, 10 yıl öncesi ve sonrasını yan yana gösteren fotoğrafların, insanların yıllar içindeki değişimini yakalamaya çalışan bir teknoloji için çok kullanışlı olduğunu vurguladı.



