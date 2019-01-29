10 yaşındayken hobi olarak başladı şimdi tekini 20 bin liraya satıyor

VAN'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Yusuf Demirel (50) henüz 10 yaşındayken başladığı evcil güvercin hobisini büyük bir sevgiyle sürdürüyor. 300 evcil güvercin besleyen Demirel, kuşları için yılda yaklaşak 50 bin lira harcama yaptığını söyledi.

Merkez İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde yaşayan Demirel'in kuşlara olan sevgisi çocukkken başladı. Yılllardır evcil güvercin hobisini, büyük bir sevgiyle sürdüren Demirel, evinde ve işlettiği çay ocağında 300 evcil güvercine büyük bir özenle bakıyor. Demirel, kuşlara olan sevgisinin de tarif edilemez olduğunu söylüyor. Twitter

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YILDA 50 BİN TL HARCIYO: Demirel, uzun süreli uçuş yapabilen, inişe geçtiklerinde ise takla atarak görsel şölen sunan, bu özelliklerinden dolayı da 100 lira ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılabilen evcil kuşlarına yılda 50 bin TL harcadığını belirtti. Twitter

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5 ay önce mahallede açtığı 'Hacıbabanın yeri' çay evinin alt katını kümes yaparak kuşları beslemeye başlayan Demirel, evinde ve çay ocağında beslediği 300 kuş için yılda 30 ton yem, buğday, arpa, aspir ve mısır aldığını ifade etti. Twitter

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