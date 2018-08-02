10 yaşındaki Superman Michael Phelps'in rekorunu kırdı!

Monterey County Aquatic Takımı adına yarışan 10 yaşındaki Clark Kent Apuada adlı çocuk, Kaliforniya’da düzenlenen Uzak Batı Uluslararası Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza attı.

Clark Kent Apuada 100 metre kelebek kategorisinde 1 dakika 9 saniye ve 38 saliselik derece elde ederek rekor kırdı. Michael Phelps’in 23 sene önce elde ettiği rekoru yaklaşık 1 saniye geliştiren genç yüzücü bu başarısıyla bir anda dünya gündemine oturdu. Clark Kent Apuada katıldığı bu turnuvada toplamda 7 altın madalya kazandı.

28 Olimpiyat madalyasına sahip olan Michael Phelps kendisine ait bu rekoru 1995 yılında kırmıştı.

Lakabı 'Superman'

Çizgi roman kahramanı Superman ile aynı isme sahip olan Clark Kent Apuada yüzmeye 6 yaşında başlamış. Apuada’nın antrenörü Dia Riana küçük yüzücüyü “Çalıştırdığım diğer çocuklara hiç benzemiyor. O, yaptıklarıyla her zaman göze çarpıyor. Yüzme branşlarının hepsinde de çok iyi.” sözleriyle tanımlıyor.

Arkadaşları Clark Kent Apuada'yı ilginç isminden ve başarılarından dolayı 'Superman' lakabıyla çağırıyor.