  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

10 yaşındaki Superman Michael Phelps'in rekorunu kırdı!

10 yaşındaki Superman Michael Phelps'in rekorunu kırdı!

Amerika Birleşik Devletleri’nde 10 yaşında bir çocuk düzenlenen yüzme şampiyonasında tüm zamanların en iyi olimpiyat yüzücüsü kabul edilen Michael Phelps’in 23 yıllık rekorunu kırmayı başardı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-08-2018 16:39 - Güncelleme: 02-08-2018 16:39

Monterey County Aquatic Takımı adına yarışan 10 yaşındaki Clark Kent Apuada adlı çocuk, Kaliforniya’da düzenlenen Uzak Batı Uluslararası Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza attı.

Clark Kent Apuada 100 metre kelebek kategorisinde 1 dakika 9 saniye ve 38 saliselik derece elde ederek rekor kırdı. Michael Phelps’in 23 sene önce elde ettiği rekoru yaklaşık 1 saniye geliştiren genç yüzücü bu başarısıyla bir anda dünya gündemine oturdu. Clark Kent Apuada katıldığı bu turnuvada toplamda 7 altın madalya kazandı.

28 Olimpiyat madalyasına sahip olan Michael Phelps kendisine ait bu rekoru 1995 yılında kırmıştı.

Lakabı 'Superman'
Çizgi roman kahramanı Superman ile aynı isme sahip olan Clark Kent Apuada yüzmeye 6 yaşında başlamış. Apuada’nın antrenörü Dia Riana küçük yüzücüyü “Çalıştırdığım diğer çocuklara hiç benzemiyor. O, yaptıklarıyla her zaman göze çarpıyor. Yüzme branşlarının hepsinde de çok iyi.” sözleriyle tanımlıyor.

Arkadaşları Clark Kent Apuada'yı ilginç isminden ve başarılarından dolayı 'Superman' lakabıyla çağırıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 10 yaşındaki Superman Michael Phelps'in rekorunu kırdı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro