10 yaşındaki kız çocuğuna asansörde taciz

Adana'da ders çalışmaya giden 10 yaşındaki kız çocuğunu takip edip "Ben asansöre binmeye korkuyorum beraber binebilir miyiz" dedikten sonra asansörde taciz eden şahıs kaçtı. Olaydan sonra apartmana gelen anne gözyaşlarına boğulurken, polis tacizciyi bulmak için mahallede çalışma başlattı.

Adana'da ders çalışmaya giden 10 yaşındaki kız çocuğunu takip edip, "Ben asansöre binmeye korkuyorum beraber binebilir miyiz" dedikten sonra asansörde taciz eden şahıs kaçtı. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki G.H. adlı kız çocuğu, TOKİ konutlarından ders çalışmak için başka bir bloktaki arkadaşının yanına gitmek için evden çıktı. Twitter

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Bu arada konutlara gelen sepetli motosikletli bir kişi kız çocuğunu takip etmeye başladı. Kız çocuğu ders çalışacağı apartmana geldiğinde şahıs kız çocuğunun yanına gelip "Mehmet diye birini tanıyor musun" dedi. Kız çocuğu tanımadığını söyleyip asansöre binip ders çalışacağı kata çıktı. Bu arada şahıs merdivenlerden koşarak G.H.'nin ineceği kata geldi. Twitter

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Asansörün kapısına kolunu koyan şahıs, kız çocuğunun inmesine izin vermeyip, "Ben asansöre tek başıma binmekten korkuyorum benimle zemine kadar gelir misin" dedi. Kız çocuğu korkup kabul ederek asansöre şahısla bindi. Bu arada şahıs, asansör içinde kız çocuğuna yaklaşıp kolu ile taciz etmeye başlayınca kız çocuğu onu itip asansörden inerek kaçtı. Twitter

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