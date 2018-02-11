10 Şubat 2018 reyting sonuçları Yeni Gelin saltanatına Survivor 2018 darbesi

10 Şubat 2018 Cumartesi günü reyting sonuçları ne oldu? 10 Şubat 2018 Cumartesi reytinglerinde kim galip geldi? Uzun süredir Cumartesinin zirvesi Yeni Gelin, tahtını Survivor 2018'e kaptırdı. İşte 9 Şubat 2018 Cumartesi reyting sonuçları...

10 Şubat 2018 reyting sonuçları Yeni Gelin saltanatına Survivor 2018 darbesi

Bu kadar dizi ve programın bir arada yayınlandığı başka bir akşam yok. Show TV'de Yeni Gelin, Star TV'de Fazilet Hanım ve Kızları, Kanal D'de Gülizar, TRT 1'de Kalk Gidelim, ATV'de Bahtiyar Ölmez, Fox TV'de Kalbimdeki Deniz ve 10 Şubat akşamı ekranlara yeniden merhaba diyen TV 8'den Survivor 2018... Üzerine bir de haber programları eklenince kazan iyice karışıyor, haliyle seyirci ne yapacağını şaşırıyor. Kanallar bu duruma nasıl bir çözüm getirir bilinmez ama hal böyle olunca reytingler iyice kızışıyor. Bu savaş çok dizi götürür. Peki reytinglerde neler oldu? Peki 10 Şubat 2018 Çarşamba akşamı reytinglerinde kim galip geldi? İşte 10 Şubat 2018 Çarşamba reyting sonuçları...

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10 Şubat 2018 reyting sonuçları Yeni Gelin saltanatına Survivor 2018 darbesi

BİR GELDİ PİR GELDİ; 10 Şubat akşamı başlayan Survivor 2018 Total'in, AB'nin ve ABC1'nin zirvesinde... Akşamın ilk iki sıralaması ve zirve ortakları olan diziler bu hafta yine değişmedi. Peki diğerleri ne yaptı? Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım!

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10 Şubat 2018 reyting sonuçları Yeni Gelin saltanatına Survivor 2018 darbesi

10 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu. Total'de TV8'de ekrana gelen Survivor 25.34 share ile zirvede yer aldı. İkinci sırada 12.71 share ile Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin, üçüncü sırada ise 19.42 share ile Sen Anlat Karadeniz (Tekrar) yer aldı.

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10 Şubat 2018 reyting sonuçları Yeni Gelin saltanatına Survivor 2018 darbesi

AB grubunda da zirvenin sahibi 24.32 share ile Survivor oldu. İkinci sırada 17.9 share ile Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise 11 share ile Star TV'de ekrana gelen Fazilet Hanım ve Kızları yer aldı.

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