10 Şubat 2018 reyting sonuçları Yeni Gelin saltanatına Survivor 2018 darbesi

Bu kadar dizi ve programın bir arada yayınlandığı başka bir akşam yok. Show TV'de Yeni Gelin, Star TV'de Fazilet Hanım ve Kızları, Kanal D'de Gülizar, TRT 1'de Kalk Gidelim, ATV'de Bahtiyar Ölmez, Fox TV'de Kalbimdeki Deniz ve 10 Şubat akşamı ekranlara yeniden merhaba diyen TV 8'den Survivor 2018... Üzerine bir de haber programları eklenince kazan iyice karışıyor, haliyle seyirci ne yapacağını şaşırıyor. Kanallar bu duruma nasıl bir çözüm getirir bilinmez ama hal böyle olunca reytingler iyice kızışıyor. Bu savaş çok dizi götürür. Peki reytinglerde neler oldu? Peki 10 Şubat 2018 Çarşamba akşamı reytinglerinde kim galip geldi? İşte 10 Şubat 2018 Çarşamba reyting sonuçları...