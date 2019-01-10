İşte kar tatili ilan edilen il ve ilçeler

Bingöl'de, aşırı buzlanma ve kar nedeniyle merkez ve 6 ilçede eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.





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