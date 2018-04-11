10 Nisan 2018 reyting sonuçları Mehmed Bir Cihan Fatihi şok Kadın ne yaptı

Salı akşamlarının bol çeşit bol soslu televizyon ekranı şu şekilde; Star TV ekranlarında yeni fenomen Ufak Tefek Cinayetler'de Merve artık Oya Serhan aşkının farkında. ATV klasiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır intikam peşinde, Mehmed Bir Cihan Fatihi hem şok yaşadı hem de reyting sonuçlarıyla şok yaşattı. Fox TV'nin Kadın dizisi senaryo ivmesinde gaza bastı. Ayrıca dün akşamın misafiri Roma-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı damga vururken, Roma'da top koşturan Türk oyuncu Cengiz Ünder'in Roma'nın üçüncü golünde imzası vardı. 10 Nisan 2018 Salı akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 10 Nisan 2018 Salı reyting sonuçları...
FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın Total, AB ve ABC reyting sonuçlarında zirvede yer alarak, üç kulvarda da başı çekmiş oldu. Peki listenin geri kalanında durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı?
10 Nisan Salı günü reyting sonuçları belli oldu. Her salı büyük bir rekabetin yaşandığı reyting yarışında Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, bölüm başına yaklaşık 2.3 milyon TL para harcanan Kanal D'nin Fatih dizisini reytinglerde solladı. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber totalde 5.36 rating - 18.11 share ile 4. sırada yer alırken, Mehmed Bir Cihan Fatihi 4.82 rating ve 10.98 share ile 6. sırada yer aldı. AB Grubunda da Fatih Portakal 21,89 share alırken Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi 13,53 share elde edebildi. Total'de 26.88 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirvede yer aldı.
İkinci sırada 17.16 share ile ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alırken, üçüncü sırada ise 16.6 share ile Kadın (ÖZET) yer aldı. AB grubunda da zirvenin sahibi 25.46 share ile yine Kadın dizisi oldu. İkinci sırada 18.19 share ile Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler yer alırken, üçüncü sırada ise 15.42 share ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer aldı. ABC grubunda da Kadın dizisi 26.07 share ile zirvede yer alırken, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada ise Ufak Tefek Cinayetler yer aldı.
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