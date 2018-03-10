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10 Mart Sayısal Loto sonuçları

10 Mart Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto çekilişi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek. Önceki 2 hafta üst üste devreden Sayısal Loto'nun bu akşamki ikramiyesi oldukça heyecanlandırdı. Sayısal Loto çekilişi ne zaman?

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 19:30 - Güncelleme: 10-03-2018 19:30

Sayısal Loto sonuçları, bu akşam Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara'daki binasında 1113. hafta çekilişiyle birlikte belli olacak. Sayısal Loto'da geçtiğimiz iki haftya boyunca 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye olan 3 milyon 824 bin lira bu haftaya devretmişti. Sayısal Loto kuponunu yatıranlar büyük ikramiyenin katlanmasıyla daha da çok heyecanlandı. İşte Sayısal Loto'nun bu haftaki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

10 MART 2018 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR? 

Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için vatandaşlar merak içinde. 6 rakamı bilebilmek için numaralarını belirleyip, kuponlarını hazırlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. MPİ tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçları ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulmakadır. 

SAYISAL LOTO NEDİR? SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir. Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

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