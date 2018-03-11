10 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor Türkiye Romanya zirvede Yeni Gelin fena

10 Mart 2018 Cumartesi günü reyting sonuçları ne oldu? 10 Mart 2018 Cumartesi günü reytinglerinde kim galip geldi? Survivor 2018 Türkiye-Romanya maçı çok konuşuldu. Yeni Gelin düşüşte. İşte 10 Mart 2018 Cumartesi günü reyting sonuçları

10 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor Türkiye Romanya zirvede Yeni Gelin fena

Cumartesi akşamları ekranlarda kıyasıya rekabet devam ediyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018 en önemli oyunların oynandığı iki akşamı cumartesi ve pazar. Öte yandan Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin, her geçen hafta kan kaybetmeye devam ediyor. Star TV ekranlarının çok konuşulan dizisi Fazilet Hanım ve Kızları bu hafa yükselişte. Fox TV ekranlarında kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Adı:Zehra ise pastadan pay kapmaya çalışıyor. Kanal D'de yayınlanan Gülizar ise hayat mücadelesi veriyor. Peki böylesi karmaşık bir akşamda reyting sonuçları ne oldu? 10 Mart 2018 Cumartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelen dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 10 Mart 2018 Cumartesi reyting sonuçları...

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10 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor Türkiye Romanya zirvede Yeni Gelin fena

Survivor 2018, Türkiye - Romanya oyunun yayınlandığı akşam Total, AB ve ABC'nin zirvesinde yer aldı. Peki Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım!

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10 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor Türkiye Romanya zirvede Yeni Gelin fena

10 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 17.95 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirveyi kaptı. İkinci sırada 13.29 share ile Star TV'nin sevilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları yer alırken, üçüncü sırada ise 13.01 share ile Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin yer aldı.

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10 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor Türkiye Romanya zirvede Yeni Gelin fena

AB grubunda da Survivor 18.51 share ile zirvede yer aldı. İkinci sırada 144.7 share ile Fazilet Hanım ve Kızları yer alırken, üçüncü sırada ise 10.02 share ile Kanal D'de ekrana gelen Gülizar yer aldı.

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