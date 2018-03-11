10 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor Türkiye Romanya zirvede Yeni Gelin fena

Cumartesi akşamları ekranlarda kıyasıya rekabet devam ediyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018 en önemli oyunların oynandığı iki akşamı cumartesi ve pazar. Öte yandan Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin, her geçen hafta kan kaybetmeye devam ediyor. Star TV ekranlarının çok konuşulan dizisi Fazilet Hanım ve Kızları bu hafa yükselişte. Fox TV ekranlarında kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Adı:Zehra ise pastadan pay kapmaya çalışıyor. Kanal D'de yayınlanan Gülizar ise hayat mücadelesi veriyor. Peki böylesi karmaşık bir akşamda reyting sonuçları ne oldu? 10 Mart 2018 Cumartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelen dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 10 Mart 2018 Cumartesi reyting sonuçları...